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Заблокировали резюлюцию России об отмене санкций из-за коронавируса США и ЕС в ООН

18:00 03.04.2020 Фото: pexels.com
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Без предложенных в документе мер координировать усилия в борьбе с эпидемией будет «намного сложнее», из-за чего может пострадать «огромное количество» людей, говорится в сообщении.

Заблокировали резюлюцию России об отмене санкций из за коронавируса США и ЕС в ООН
Однако Генассамблея может разрешить государству — члену ООН участвовать в голосовании, «если она признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам».

США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали резолюцию России о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при ООН.

Предложенный Москвой документ предусматривал признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с заболеванием, а также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн. Согласно позиции Москвы, снятие ограничений позволит обеспечить срочный доступ всех стран к продовольствию и медикаментам, а также избежать финансовых спекуляций с товарами первой необходимости. Соавторами декларации выступили 28 государств-членов ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в комментарии российского постпредства.

В постпредстве отметили, что в отличие от альтернативного документа, который предложили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, российский документ также предусматривает согласие государств совместно разрабатывать способы лечения коронавуирса и борьбы с его распространением, а также оказывать помощь наиболее пострадавшим странам.

Без предложенных в документе мер координировать усилия в борьбе с эпидемией будет «намного сложнее», из-за чего может пострадать «огромное количество» людей, говорится в сообщении.

Ранее, 24 марта, отказаться от санкций из-за распространения коронавируса предлагал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С таким призывом он обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» (G20) перед экстренным саммитом в связи с пандемией. По словам Гутерриша, к концу текущего года экономические потери от распространения коронавируса будут измеряться в «триллионах долларов», и поэтому страны должны отказаться от санкций, а также от пошлин, квот и иных ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут помешать в борьбе с заболеванием.

26 марта в ходе саммита G20 инициативу об отмене санкций поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о жизни и смерти людей и поэтому стороны должны «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи». По словам президента, для борьбы с пандемией стороны должны отказаться от торговых войн и санкций, чтобы обеспечить поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Источник: РБК

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