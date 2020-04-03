Снизить стоимость ипотеки в России поручил Центробанку Путин

Оформить ипотеку со сниженной ставкой в Подмосковье можно будет уже в апреле

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 17 марта 2020 года.

2 апреля 2020 года19:00

1. Правительству Российской Федерации:

а) разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить её для рассмотрения на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Срок − 1 мая 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.;

б) проработать вопрос об упрощении порядка осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий при реорганизации производственных зон;

в) рассмотреть вопрос о необходимости разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих;

г) представить предложения о мерах по повышению инвестиционной привлекательности проектов строительства жилья, предназначенного для предоставления по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и по договору найма;

д) обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства;

е) представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: сокращение до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения; упрощение процедуры согласования документов территориального планирования;

ж) представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Срок − 1 сентября 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.;

з) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать эффективность использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

Срок – 1 сентября 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

2. Рекомендовать Банку России:

а) проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов;

б) представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций в целях повышения доступности для граждан ипотечных жилищных кредитов.

Срок − 1 мая 2020 г.

Ответственные: Набиуллина Э.С., Мутко В.Л.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить:

а) предоставление гражданам (в том числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») своевременной и достоверной информации о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и в Российской Федерации, а также проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактики этой инфекции с привлечением добровольческих (волонтёрских) и иных общественных организаций;

б) наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объёмах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд.

Доклад – еженедельно;

в) проведение федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для её профилактики.

Доклад – один раз в две недели;

г) выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку:

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска;

сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

д) при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов.

Доклад – до 10 апреля 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) развёртывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);

б) формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в) создание условий для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объёме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;

г) разработку рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Доклад – еженедельно.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан Российской Федерации.

Доклад – до 15 апреля 2020 г., далее – ежеквартально.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Источник: Кремлин.ру