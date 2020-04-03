За пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска

Сессия проходила в 1965 году в Доме культуры. В перерывах народные избранники пили пиво и напитки. Продавщица высчитывала деньги за тару, хотя бутылки депутаты с собой не брали, а оставляли на столе.

Непросто было сдать пустые бутылки приемщику тары — ящиков никогда не было

Грубые нарушения торговли обсуждали на девятой сессии горсовета депутатов в Бердске. Шел 1966 год.

Начальник горотдела милиции, депутат горсовета Коваленко Г.П. рассказал, что работники милиции и общественники проверили 15 магазинов, в 14 обнаружили грубейшие нарушения правил советской торговли. В марте сотрудники милиции обнаружили злоупотребления: обмер, обвес, обсчет.

Отсутствует культура торговли. В Доме культуры проводилась сессия городского совета. Кроме депутатов и приглашенных никого на сессии не было. А в буфете продавец высчитывала деньги за бутылки, которые депутаты брали с газнапитками и пивом. Неужели депутаты будут возиться с бутылками — выпили и оставили на столе, недоумевал Коваленко.

В декабре 1965 года было проверено все весовое хозяйство. Однако, при проверке магазинов №18, 13, 16, 25 было обнаружено много неклейменных весов. И что самое важное — врут весы, и все в пользу продавцов, а не покупателей.

В мясном магазине №8 совершенно не умеют или не хотят правильно производить разруб мяса. Вместо первой категории продают вторую. И также обязательно выигрывает только продавец, отметил начальник милиции.

В нашем самом хорошем магазине «Гастроном» в 1965 году во всех отделах была растрата, она списывалась. А директор Лебедева, депутат горсовета, об этом в торг не докладывала. Например, в феврале растрата была 400 рублей, в июле 353 рубля, в штучном отделе 168 рублей, в июле, сентябре в бакалее — 261 рубль.

-Наши работники при проверке встречают со стороны работников магазинов грубость нетактичность. Часто продавцы отпускают несовершеннолетним водку и папиросы, торгуют водкой в неустановленное время. Воспитательная работа среди продавцов запущена, очень мало учатся и повышают свои производственные знания, — негодовал Коваленко.