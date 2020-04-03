ИП сами себе выписываю справки для передвижения при самоизоляции по Бердску

Предпринимателей, работающих на себя без наемных работников, легко вычислить в налоговой. Поэтому они сами делают себе справки. Но не должны забывать носить с собой паспорт. И предъявлять по первому требования, например, если их остановит на улице полицейский.

Полицейские могут проверить причину пребывания на улице. Надо предъявить справку и документ, удостоверяющий личность

Индивидуальные предприниматели обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом:

— Какой документ я должен возить с собой при передвижении по городу в условиях карантина чтобы не получить штраф? Если я предприниматель то должен сам себе справку выдавать?

Алексей имеет в Искитиме маленький магазинчик с товарами первой необходимости — чай, кофе, средства гигиены и другое. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», работает без наемных работников вместе с женой. Он как законопослушный гражданин соблюдает карантинные условия, знает, что в условиях самоизоляции не рекомендовано выходить на улицу без надобности. Поэтому опасается, что у него могут возникнуть проблемы, если его остановит на улице полицейский, а у него не окажется специальной справки, разрешающей ходить по улицам.

Как пояснила вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова, индивидуальные предприниматели, работающие «на себя», сами себе выписывают справки.

— Сам себе дает справку и не забывает носить паспорт. Предпринимательство легко проверяется в налоговой, выяснить, занимается ли он указанной в справке деятельностью очень просто, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

По словам Алексея, у него есть печать, он официально зарегистрирован в налоговых органах, исправно платит налоги. Он переживает, что после продления нерабочих дней до 30 апреля, о чем заявил президент накануне, режим самоизоляции могут ужесточить. Но тогда власти озвучат новые требования к пребыванию вне дома, чтобы и магазины могли работать, и представители малого бизнеса не стали нарушителями.

Напомним, что справки, подтверждающие принадлежность к непрерывным производствам или предприятиям имеющим право работать в карантинный период, ввели с 31 марта. В тот день губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфкции до 24 часов 5 апреля. А вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров продемонстрировал справку, которую выдали в горадминистрации. Требования о справке распространяются на весь регион, в том числе Искитим. Ее должны иметь все работающие на непрерывных производствах и продавцы товаров первой необходимости.