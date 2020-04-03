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ИП сами себе выписываю справки для передвижения при самоизоляции по Бердску

18:30 03.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
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Предпринимателей, работающих на себя без наемных работников, легко вычислить в налоговой. Поэтому они сами делают себе справки. Но не должны забывать носить с собой паспорт. И предъявлять по первому требования, например, если их остановит на улице полицейский.

ИП сами себе выписываю справки для передвижения при самоизоляции по Бердску
Полицейские могут проверить причину пребывания на улице. Надо предъявить справку и документ, удостоверяющий личность
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
ИП сами себе выписываю справки для передвижения при самоизоляции по Бердску

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Индивидуальные предприниматели обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом:
— Какой документ я должен возить с собой при передвижении по городу в условиях карантина чтобы не получить штраф? Если я предприниматель то должен сам себе справку выдавать?

Алексей имеет в Искитиме маленький магазинчик с товарами первой необходимости — чай, кофе, средства гигиены и другое. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», работает без наемных работников вместе с женой. Он как законопослушный гражданин соблюдает карантинные условия, знает, что в условиях самоизоляции не рекомендовано выходить на улицу без надобности. Поэтому опасается, что у него могут возникнуть проблемы, если его остановит на улице полицейский, а у него не окажется специальной справки, разрешающей ходить по улицам.

Как пояснила вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова, индивидуальные предприниматели, работающие «на себя», сами себе выписывают справки.
— Сам себе дает справку и не забывает носить паспорт. Предпринимательство легко проверяется в налоговой, выяснить, занимается ли он указанной в справке деятельностью очень просто, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Сергеевна.

По словам Алексея, у него есть печать, он официально зарегистрирован в налоговых органах, исправно платит налоги. Он переживает, что после продления нерабочих дней до 30 апреля, о чем заявил президент накануне, режим самоизоляции могут ужесточить. Но тогда власти озвучат новые требования к пребыванию вне дома, чтобы и магазины могли работать, и представители малого бизнеса не стали нарушителями.

Напомним, что справки, подтверждающие принадлежность к непрерывным производствам или предприятиям имеющим право работать в карантинный период, ввели с 31 марта. В тот день губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфкции до 24 часов 5 апреля. А вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров продемонстрировал справку, которую выдали в горадминистрации. Требования о справке распространяются на весь регион, в том числе Искитим. Ее должны иметь все работающие на непрерывных производствах и продавцы товаров первой необходимости.

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От редакции

Что вы делаете на самоизоляции?

Аноним, 03 апреля 2020 18:54
Вопрос зачем? И кому эти обезьянии бумажки вообще нужны?
Ну остановили, проверили паспорт и все - пусть сами придумают основание. Даже разговорить не собираюсь на эту тему

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