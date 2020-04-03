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Поместят на 14-дневную самоизоляцию в Новосибирске прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

18:45 03.04.2020 Фото: Википедии
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За ними будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.

Поместят на 14 дневную самоизоляцию в Новосибирске прибывших из Москвы и Санкт Петербурга
В Москве сегодня подтверждено уже 2923 случая заражения. В Московской области – 211, в Санкт-Петербурге – 156
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Поместят на 14 дневную самоизоляцию в Новосибирске прибывших из Москвы и Санкт Петербурга

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Правительство Новосибирской области решило ввести режим обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для тех, кто прибывает на территорию региона из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах Российской Федерации. об этом сообщили в региональном штабе вечером 3 апреля.

В Москве сегодня подтверждено уже 2923 случая заражения. В Московской области – 211, в Санкт-Петербурге – 156.

За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.

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