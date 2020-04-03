Поместят на 14-дневную самоизоляцию в Новосибирске прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга

За ними будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.

В Москве сегодня подтверждено уже 2923 случая заражения. В Московской области – 211, в Санкт-Петербурге – 156

Правительство Новосибирской области решило ввести режим обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для тех, кто прибывает на территорию региона из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти меры необходимы в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в данных субъектах Российской Федерации. об этом сообщили в региональном штабе вечером 3 апреля.

В Москве сегодня подтверждено уже 2923 случая заражения. В Московской области – 211, в Санкт-Петербурге – 156.

За прибывшими будет установлено медицинское наблюдение по тому же протоколу, что и для прибывших из-за рубежа. Тест на коронавирусную инфекцию у них возьмут на десятый день после прибытия.