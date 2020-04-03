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Труп убитой новорожденной девочки выбросили на свалку в Костромской области

19:00 03.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего и разыскивает виновных в смерти младенца. И тех, кто выбросил тело на помойку.

Труп убитой новорожденной девочки выбросили на свалку в Костромской области
Убитого младенца обнаружили на полигоне твердых бытовых отходов

По факту обнаружения тела новорожденной девочки в Костромской области возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Костромской области по факту обнаружения тела новорожденной девочки с признаками насильственной смерти на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Костромской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

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