Когда отменят нерабочие дни, рассказал Кремль

Решение будет принято, когда спадет угроза коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что власти регионов сами смогут регулировать режим вынужденных выхoдных в зависимости от актуальности применения там oграничительных мер.

Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных

Режим вынужденных выходных в РФ будет отменен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов сами смогут регулировать режим вынужденных выхoдных в зависимости от актуальности применения там oграничительных мер. «Важно отметить дополнительные полномочия, которые получили руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких или более мягких мер», — пояснил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее «наступающей эпидемией».