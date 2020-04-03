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Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске

20:00 03.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но это касается только тех бердчан, у кого истекает срок после 1 апреля 2020 года. Остальным придется писать заявление на пролонгацию. выплат. Центр социальной поддержки населения из-за коронавируса принимает посетителей только по предварительной записи по телефону.

Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске
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Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в Бердске

Автоматически продлят выплаты на детей в бедных семьях и многодетным на полгода в БердскеОформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и РоссииЕщё 126 новостей

В связи с введением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности Центр социальной поддержки населения города Бердска вводит временное ограничение личного приема граждан. Об этом сегодня, 3 апреля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в городском отделе пособий и соцвыплат.

За консультациями, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, обращаться только по телефонам:
5-61-24 — пособия семьям с детьми;

5-60-94 — назначение и выплата субсидий;
5-61-54 — компенсация расходов на оплату ЖКУ;
5-61-24 – социальная доплата к пенсии;
5-61-04 – выплаты донорам, многодетным семьям, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсация за детсад,;
5-60-51 – общий по любым вопросам.

Прием документов на выплаты и пособия будет осуществляться преимущественно по предварительной записи или через личный кабинет на едином портале Госуслуг.

Для предварительной записи на прием можно воспользоваться любым из вышеуказанных телефонов.

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2020г №87-п «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми» гражданам, у которых истекает срок назначения ниже указанных пособий в период с 1 апреля по 30 сентября 2020, они будут продлены в беззаявительном порядке :
1) Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области (в размере 11 698 руб на детей до 3-х лет в многодетной семье);
2) Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на территории Новосибирской области.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям с детьми» в период с 1 апреля по 1 октября 2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, будет продлена в беззаявительном порядке тем гражданам, которым эта выплата была назначена и у которых в указанный период ребенок достиг возраста одного года или двух лет.

Также в период с 1 апреля по 30 сентября будет автоматически продлена выплата субсидии на оплату ЖКУ одиноко проживающим неработающим пенсионерам или семейной паре, состоящих из неработающих пенсионеров.
Просим направлять личные обращения в письменном виде по почтовому адресу: 633004, г.Бердск, ул.Кирова, 2/1 ;

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