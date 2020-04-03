03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Солнечные выходные при температуре до +11 градусов пройдут в Бердске

22:05 03.04.2020 Фото: Википедии
0

Столбик термометра до 8 апреля продержится на отметке не ниже плюс 11. Позже похолодает на 3-5 градусов и пойдет дождь.

Солнечные выходные при температуре до +11 градусов пройдут в Бердске
В Бердск пришла весна

В предстоящие сутки, 4 апреля, по Новосибирской области ожидается ночью переменная облачность, днем небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°C, днём +3, +8°C, местами до +13°C, сообщили в региональном управлении МЧС в пятницу.

В Бердске в субботу, 4 апреля ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью — минус 5. В воскресенье, 5 апреля, значительно потеплеет — до +11. Будет малооблачно. Ночью сохранятся плюсовые отметки. Следующая неделя 6 апреля апреля начнется с такой же погоды. Столбик термометра до 8 апреля продержится на отметке не ниже плюс 11. Позже похолодает на 3-5 градусов и пойдет дождь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не пойдете гулять?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 18
22:32 03-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок 29
22:30 03-04-2020
Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок
БердскСолнечные выходные при температуре до +11 градусов пройдут в Бердске
22:05 03-04-2020
Солнечные выходные при температуре до +11 градусов пройдут в Бердске
БердскКто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске 2
22:01 03-04-2020
Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
БердскЗа пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска 2
22:00 03-04-2020
За пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска
Бунт врачей: нет средств защиты, кислорода и препаратов при коронавирусных пациентах в больнице Петербурга 2
21:49 03-04-2020
Бунт врачей: нет средств защиты, кислорода и препаратов при коронавирусных пациентах в больнице Петербурга
БердскРозыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток 6
21:48 03-04-2020
Розыск: Насос украли на КНС в Бердске. Без воды могут остаться жители высоток
Ужесточил контроль за самоизоляцией и ответственность нарушающих режим губернатор Травников в Новосибирской области. И в Бердске
21:35 03-04-2020
Ужесточил контроль за самоизоляцией и ответственность нарушающих режим губернатор Травников в Новосибирской области. И в Бердске
Древнейший на Земле ударный кратер обнаружен в Австралии, возрастом более 2 млрд лет
21:32 03-04-2020
Древнейший на Земле ударный кратер обнаружен в Австралии, возрастом более 2 млрд лет
БердскДежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске
21:28 03-04-2020
Дежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске