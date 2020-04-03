Солнечные выходные при температуре до +11 градусов пройдут в Бердске

Столбик термометра до 8 апреля продержится на отметке не ниже плюс 11. Позже похолодает на 3-5 градусов и пойдет дождь.

В Бердск пришла весна

В предстоящие сутки, 4 апреля, по Новосибирской области ожидается ночью переменная облачность, днем небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами изморозь, на дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°C, днём +3, +8°C, местами до +13°C, сообщили в региональном управлении МЧС в пятницу.

В Бердске в субботу, 4 апреля ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +6 градусов, ночью — минус 5. В воскресенье, 5 апреля, значительно потеплеет — до +11. Будет малооблачно. Ночью сохранятся плюсовые отметки. Следующая неделя 6 апреля апреля начнется с такой же погоды. Столбик термометра до 8 апреля продержится на отметке не ниже плюс 11. Позже похолодает на 3-5 градусов и пойдет дождь.