Зарезал заступившегося за пенсионерку юношу грабитель-рецидивист в Нижегородской области

Мужчина напал на улице на женщину. На помощь бросились двое. 18-летний скончался на месте от ножевого ранения, 17-летний выжил. Напавший отсидел 25 лет за убийства. СКР наградил молодых людей медалью «Доблесть и отвага». Одного — посмертно.

Следственный комитет закончить расследовать убийство

В Нижегородской области перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в убийстве молодого человека и покушении на убийство его несовершеннолетнего друга, вступившихся за женщину. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением общественного долга с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30 пп. «а, б, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, лица в связи с выполнением общественного долга, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия).

По версии следствия, 3 января 2020 года в вечернее время на улице Котовского в городе Павлово Нижегородской области обвиняемый напал на женщину с целью похитить верхнюю одежду. На крики 62-летней потерпевшей откликнулись двое проходящих мимо молодых человека.Злоумышленник попытался скрыться, но юноши догнали грабителя. В завязавшейся потасовке обвиняемый нанес обоим ребятам ножевые ранения и скрылся с места преступления.

18-летний Сергей Анучин от полученного ранения скончался на месте, а 17-летний Данила Небогатов был госпитализирован в больницу, где благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи остался жив.

4 января 2020 года по горячим следам следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Вину в совершении инкриминируемых деяниях он не признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как установили следователи СК, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести. Последний раз он был осужден в 1998 году к 25 годам лишения свободы за совершение ряда убийств и иных преступлений.

Правами Председателя СК России самоотверженные молодые люди Сергей Анучин (посмертно) и Данила Небогатов награждены медалью «Доблесть и отвага».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.