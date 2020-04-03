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Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID-19

21:00 03.04.2020 Фото: ГД
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В том числе запрещено распространять недостоверную информацию о чрезвычайной ситуации.

Как вести себя при режиме ЧС. Правила установил Мишустин на фоне распространения COVID 19
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В нем перечислены обязанности россиян при новом режиме:

соблюдать общественный порядок;

выполнять требования руководителя ликвидации ЧС и представителей экстренных служб;

при получении инструкций от должностных лиц эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС;

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;

при обнаружении пострадавшего сообщить о нем в экстренные службы и оказать первую помощь;

иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявлять его должностным лицам по требованию;

При угрозе возникновения или возникновении ЧС россиянам запрещается:

препятствовать работе должностных лиц и работников общественного транспорта;

заходить за ограждение, обозначающие зону ЧС или другую опасную зону;

осуществлять действия, создающие угрозу собственной жизни, здоровью и безопасности, а также других лиц;

распространять недостоверную информацию о ЧС.

Постановление также обязывает организации незамедлительно сообщать сотрудникам и находящихся на их территории гражданам об угрозе возникновения или возникновении ЧС. При необходимости обеспечивать эвакуацию граждан, предоставляя им средства защиты.

В марте власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Он предусматривает введение различных ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В частности, граждане, вернувшиеся на родину из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, должны в течение 14 дней соблюдать карантин. Накануне президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим и призвал россиян оставаться дома.

Власти Москвы в конце марта объявили в столице режим обязательной самоизоляции. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина выходить на улицу разрешается только для получения экстренной медицинской помощи, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине или аптеке, а также для выноса мусора и выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Согласно данным оперативного штаба, в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 4149, из них 34 человека умерли. За последние сутки прирост составил 601 новый случай заражения. Общее число вылечившихся увеличилось до 281 человека.

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От редакции

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Смотрящий, 03 апреля 2020 23:34
т.е. ждем ЧС?

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