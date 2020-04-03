4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах зарегистрировано в России на 3 апреля

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил 3 апреля Роспотребнадзор.
За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.
Распределение по субъектам:
1. Москва 448
2. Московская область 34
3. Краснодарский край 17
4. Пензенская область 11
5. Ленинградская область 10
6. Ямало-Ненецкий АО 10
7. Санкт-Петербург 9
8. Ханты-Мансийский АО 8
9. Республика Татарстан 6
10. Республика Калмыкия 5
11. Тюменская область 5
12. Саратовская область 4
13. Липецкая область 3
14. Астраханская область 3
15. Кировская область 3
16. Еврейская АО 3
17. Брянская область 2
18. Ивановская область 2
19. Чеченская Республика 2
20. Челябинская область 2
21. Приморский край 2
22. Республика Крым 2
23. Курская область 1
24. Рязанская область 1
25. Тверская область 1
26. Архангельская область 1
27. Республика Ингушетия 1
28. Пермский край 1
29. Свердловская область 1
30. Республика Бурятия 1
31. Иркутская область 1
32. Хабаровский край 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.