4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах зарегистрировано в России на 3 апреля

За последние сутки в стране подтвержден 601 случай COVID-19 в 32 регионах. В Новосибирской области новых заболевших нет. Больше всего — в Москве. Распространение инфекции на территории РФ связано с завозами из стран Европы.

За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил 3 апреля Роспотребнадзор.

За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.

Распределение по субъектам:

1. Москва 448

2. Московская область 34

3. Краснодарский край 17

4. Пензенская область 11

5. Ленинградская область 10

6. Ямало-Ненецкий АО 10

7. Санкт-Петербург 9

8. Ханты-Мансийский АО 8

9. Республика Татарстан 6

10. Республика Калмыкия 5

11. Тюменская область 5

12. Саратовская область 4

13. Липецкая область 3

14. Астраханская область 3

15. Кировская область 3

16. Еврейская АО 3

17. Брянская область 2

18. Ивановская область 2

19. Чеченская Республика 2

20. Челябинская область 2

21. Приморский край 2

22. Республика Крым 2

23. Курская область 1

24. Рязанская область 1

25. Тверская область 1

26. Архангельская область 1

27. Республика Ингушетия 1

28. Пермский край 1

29. Свердловская область 1

30. Республика Бурятия 1

31. Иркутская область 1

32. Хабаровский край 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 281 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.