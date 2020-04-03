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Ужесточил контроль за самоизоляцией и ответственность нарушающих режим губернатор Травников в Новосибирской области. И в Бердске

21:35 03.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Разрешив работать промышленным предприятиям и строителям, глава региона оставил на карантине по коронавирусу до 30 апреля компании из сферы услуг, развлечений, спорта.

Ужесточил контроль за самоизоляцией и ответственность нарушающих режим губернатор Травников в Новосибирской области. И в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ужесточил контроль за самоизоляцией и ответственность нарушающих режим губернатор Травников в Новосибирской области. И в Бердске

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Губернатор Травников разрешил с 6 апреля начать работу промышленным предприятиям и строительным компаниям, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, государственное и муниципальное управление, те, которые обеспечивают регион продуктами и товарами первой необходимости.

До 30 апреля сидят на карантине те, на кого новые условия не распространяются и которые были не внесены в особый список 31 марта.

-Организации торговли, не входящие в закрытый список, организации сферы услуг, развлечений, физкультурно-оздоровительных комплексов и прочих предприятий, деятельность которых была приостановлена на этой неделе, остаются в режиме нерабочих дней, — подчеркнул губернатор.

К ним ужесточаются требования. В соответствии с Указом Президента этим организациям предписано приостановить работу до принятия решения об отмене режима нерабочих дней — до 30 апреля.

-В связи с тем, что в московском регионе ситуация с распространением коронавируса остановить не удалось, идет значительный прирост числа заболевших, принимается решение по обязательной процедуре самоизоляции всех пассажиров прибывающих в аэропорт Толмачево из аэропортов из московского региона и Петербурга, — сказал глава региона.

С 3 апреля проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории Новосибирска. Это связано с подготовкой к 6 апреля, так как по городу будут перемещаться дополнительные потоки людей — на работу на предприятия и стройку.

Кроме того, по решению Травникова повышается ответственность за нарушение всех противоэпидемиологических мероприятий. На территории области ужесточается контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Подробности — в ближайшее время.

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