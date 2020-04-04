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Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

21:15 04.04.2020, Алена Романцова Фото: Евгения и Ольги Горте
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Вывозной авиарейс из Индонезии планируется 5 апреля. На этот самолет супруги не попали, хоть и регистрировались на вывоз в посольстве. Как идет распределение, кто полетит первым — им не известно.

Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию
Туристы не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

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Остаются в Индонезии и не могут вернуться в Россию Ольга и Евгений Горте вместе с сотнями туристов после закрытия границ. Напомним, молодая пара прилетела на Бали 31 января. Свою историю Оля и Женя рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля, как у них кончаются деньги и еда. Они приехали на отдых как туристы. Планировали пробыть за границей два месяца. Последний срок визы у них прошел 30 марта. Напомним, 30 марта Россия закрыла границы. Ребята купили билеты в Россию через сайт VietJet — S7. Но потом им пришло сообщение на электронную почту о том, что рейс отменен. Деньги никто не вернул – они потратили 70 тыс. рублей.

— Сейчас мы живем в мини-отеле. Нас пять человек взрослых и один ребенок. Пока настроение нормальное, ждем решений каки-то для нас. Но деньги заканчиваются, — рассказал Евгений Горте 3 апреля.

Женя сказал, у него есть информация, что Москва может принимать только 500 россиян в день. Он говорит, что на данный момент на Бали находится порядка 3000 россиян. В Тайланде порядка 15000 человек. Он отметил, что ситуация критичная — у многих кончаются деньги, люди в панике. Многих выселяют из отелей.

На горячей линии Ростуризма «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что вывозной рейс из Индонезии планируется на 5 апреля.

— Граждан надо зарегистрироваться на сайте посольства РФ в Индонезии. Каждое посольство составляет списки, кого нужно вывозить. На 5 апреля планируется вылет самолета из Денпасара, — уточнили операторы 3 апреля.

Сколько человек нужно вывезти из Индонезии — на горячей линии затруднились ответить.

Женя рассказал, сегодня, 3 апреля, что на этот самолет они не попали, хоть они и регистрировались Ему сотрудники послольства говорят, что в этом списке около 3-4 тысяч россиян.

— Нам отвечают, что они сами будут анализировать кто полетит, а кто нет, — сетует Евгений.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться в посольство Российской Федерации в Республике Индонезии, до министерства иностранных дел РФ. Все линии перегружены, зачастую отвечают, что все операторы заняты и обрывается связь. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Есть знакомые, кто не могу вернуться?

Аноним, 03 апреля 2020 15:31
Отдыхайте,романтики!
Иван Петрович, 03 апреля 2020 15:39
А почему их называют туристами? Туристы, это те, кто изучают иностранные культуры и достопримечательности. Они поехали на Бали, на пляж, на два месяца. ДВА МЕСЯЦА НА ПЛЯЖЕ!!! Это не туристы, а бездельники и прожигатели жизни. Давайте будем называть вещи своими именами.
Скажите, а за чей счет им будут помогать? Опять отберут у таких как я, т.е. у тех, кто содержит семью на зарплату 30 тыс руб и видит Бали только по телевизору?
Аноним, 03 апреля 2020 15:45
Да пусть и дальше отдыхают.Пьют воду,может и дотянут до Родины
Аноним, 03 апреля 2020 15:50
Хорошего настроения им:).Отдыхайте дальше ребята.Наслаждайтесь видами
Андрей, 03 апреля 2020 15:58
Два месяца на Бали!!!Продлите сказку!
Анча, 03 апреля 2020 16:00
Ну отдыхали, пускай еще отдохнут. Ждали до последнего, пускай еще месяц там поживут. Уляжется все, да вернутся
Аноним, 04 апреля 2020 10:44
С учётом того, что лишь 5% русских, "вставших с колен" (с) в состоянии скопить на выезд за границу, неудивительно что подавляющее большинство (95 не понимают что произошло и почему.

Что ж. Давайте я объясню.

Дело в том, что поездки за границу в стиле "сегодня мне грустно, а полечу-ка я в Париж, прогуляюсь по Монматру" могут осилить разве что олигархи, которых в РФ 0.000001% (да и те в РФ не живут). Все остальные планируют поездку ЗАРАНЕЕ. Минимум за полгода. Но бывает и больше. Это примерно в 2-3 раза дешевле, чем если делать всё за месяц. Кроме того, в некоторых случаях за месяц это практически невозможно. Например чтобы получить шенгенскую визу вы должны предоставить готовый маршрут перемещения, подтвердить его забронированными билетами и гостиницами по пути следования, предоставить финансовые гарантии (значительную сумму денег на счету) и т. п. Без этого вам визу не дадут. И ваши билеты Новосибирск-Куда-то-и-обратно (даже за каким-то чёртом купленные заранее) - просто сгорят.

В дополнение к этому билеты, купленные по недорогим тарифам, не подлежат возврату. То есть если что-то пошло не так (например визу вам почему-то не дали) - то деньги вам за билеты не вернут!

То есть билеты что ТУДА, что ОБРАТНО у тех, кто полетел в марте - заказаны ОЧЕНЬ ДАВНО - задолго до всяких эпидемий - и изменить это НЕВОЗМОЖНО! Ну, точнее, возможно, но зачастую это стоит денег кратно бОльших, чем оставаться на месте до конца.

Поэтому то, что вы думаете что они такие раздолбаи и пофигисты все - это просто от непонимания ситуации.
Аноним, 04 апреля 2020 10:52
И как твоя писанина относится к данным персонажам; и вообще меня удивляет нет еды: так иди в порт коробки разгружать там ни образование ни язык ни к чему.
Аноним, 03 апреля 2020 16:02
Чего вы всё пишите про них, были б хоть бердчане, людей с бОльшими проблемами миллиарды.
Аноним, 03 апреля 2020 23:18
От же "страдальцы",мы тут весны не видим как символы года по норкам сидим а они на Бали бедолаги!!!
Андрей, 03 апреля 2020 23:35
А чего суетятся? За отопление платить не надо, зимняя одежда не нужна- ешь кокосы, грызи бананы- лафа.
Ириска, 04 апреля 2020 08:40
Вообще то , они сами купили себе билеты на обратный путь, но самолет был отменен и деньги им не вернули. К чему столько жестокости и сарказма! Сейчас все отдыхают заграницей, каждый может оказаться в такой ситуации. Мало того что государство не помогает, так и люди уже друг другу перестали помогать и если их не касается готовы утопить!
Аноним, 04 апреля 2020 09:35
Да флаг тебе в руки-помоги,вышли им денег на жрачку и обратную дорогу.В чем причина то,зачем народ упрекать
ффф, 04 апреля 2020 13:00
умиляет, слово - "все".
Аноним, 04 апреля 2020 09:35
Хороший урок для особо одарённых,сказали домой значит домой, старших надо слушать.
Аноним, 04 апреля 2020 10:15
"Гусские своих не бросают" говорили они...

Страна тотальной, наглой, подлой лжи )
Аноним, 04 апреля 2020 11:45
Страну-то уточните.
Галя, 04 апреля 2020 10:47
Прикиньте, у моей семьи тоже деньги на исходе, заплатили аренду, купили продукты и до 10 тянуть, хотела дочери комбез на весну купить, но.., ладно в старом походит, который соседка отдала, на след сезон накоплю-куплю, точно. Сыну комбез отдали, большой еще, но ничего резинку пришить можно. Резиновые сапоги, да мы ж все равно сидим, зачем они. Баланс: вы сидите ждете, мы сидим ждем. Ждуны. А из за кого мы ждем?!
Неправильно писать такую "новость", вы не сделали мое утро.
Аноним, 04 апреля 2020 11:58
Отдыхайте в своей стране.Заразы меньше подхватите.Поддерживайте внутренний туризм .Как в США.тогда и дороги будут и авиасообщение и крепче Родину будете любить.Посмотрите какая огромная территория.А там как кильки в банке.В Бердске плотность населения 1500 чел на кв км в Москве 5000,в Бронксе-(Нью-Йорк)13000.Отсюда и зараза
Аноним, 04 апреля 2020 12:57
НВР:
я чего там, отдыхайте!

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