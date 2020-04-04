Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

Вывозной авиарейс из Индонезии планируется 5 апреля. На этот самолет супруги не попали, хоть и регистрировались на вывоз в посольстве. Как идет распределение, кто полетит первым — им не известно.

Туристы не могут вернуться в Россию из-за коронавируса

Остаются в Индонезии и не могут вернуться в Россию Ольга и Евгений Горте вместе с сотнями туристов после закрытия границ. Напомним, молодая пара прилетела на Бали 31 января. Свою историю Оля и Женя рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля, как у них кончаются деньги и еда. Они приехали на отдых как туристы. Планировали пробыть за границей два месяца. Последний срок визы у них прошел 30 марта. Напомним, 30 марта Россия закрыла границы. Ребята купили билеты в Россию через сайт VietJet — S7. Но потом им пришло сообщение на электронную почту о том, что рейс отменен. Деньги никто не вернул – они потратили 70 тыс. рублей.

— Сейчас мы живем в мини-отеле. Нас пять человек взрослых и один ребенок. Пока настроение нормальное, ждем решений каки-то для нас. Но деньги заканчиваются, — рассказал Евгений Горте 3 апреля.

Женя сказал, у него есть информация, что Москва может принимать только 500 россиян в день. Он говорит, что на данный момент на Бали находится порядка 3000 россиян. В Тайланде порядка 15000 человек. Он отметил, что ситуация критичная — у многих кончаются деньги, люди в панике. Многих выселяют из отелей.

На горячей линии Ростуризма «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что вывозной рейс из Индонезии планируется на 5 апреля.

— Граждан надо зарегистрироваться на сайте посольства РФ в Индонезии. Каждое посольство составляет списки, кого нужно вывозить. На 5 апреля планируется вылет самолета из Денпасара, — уточнили операторы 3 апреля.

Сколько человек нужно вывезти из Индонезии — на горячей линии затруднились ответить.

Женя рассказал, сегодня, 3 апреля, что на этот самолет они не попали, хоть они и регистрировались Ему сотрудники послольства говорят, что в этом списке около 3-4 тысяч россиян.

— Нам отвечают, что они сами будут анализировать кто полетит, а кто нет, — сетует Евгений.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться в посольство Российской Федерации в Республике Индонезии, до министерства иностранных дел РФ. Все линии перегружены, зачастую отвечают, что все операторы заняты и обрывается связь. Читайте продолжение в ближайшее время.