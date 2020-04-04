Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию

Остаются в Индонезии и не могут вернуться в Россию Ольга и Евгений Горте вместе с сотнями туристов после закрытия границ. Напомним, молодая пара прилетела на Бали 31 января. Свою историю Оля и Женя рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля, как у них кончаются деньги и еда. Они приехали на отдых как туристы. Планировали пробыть за границей два месяца. Последний срок визы у них прошел 30 марта. Напомним, 30 марта Россия закрыла границы. Ребята купили билеты в Россию через сайт VietJet — S7. Но потом им пришло сообщение на электронную почту о том, что рейс отменен. Деньги никто не вернул – они потратили 70 тыс. рублей.
— Сейчас мы живем в мини-отеле. Нас пять человек взрослых и один ребенок. Пока настроение нормальное, ждем решений каки-то для нас. Но деньги заканчиваются, — рассказал Евгений Горте 3 апреля.
Женя сказал, у него есть информация, что Москва может принимать только 500 россиян в день. Он говорит, что на данный момент на Бали находится порядка 3000 россиян. В Тайланде порядка 15000 человек. Он отметил, что ситуация критичная — у многих кончаются деньги, люди в панике. Многих выселяют из отелей.
На горячей линии Ростуризма «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что вывозной рейс из Индонезии планируется на 5 апреля.
— Граждан надо зарегистрироваться на сайте посольства РФ в Индонезии. Каждое посольство составляет списки, кого нужно вывозить. На 5 апреля планируется вылет самолета из Денпасара, — уточнили операторы 3 апреля.
Сколько человек нужно вывезти из Индонезии — на горячей линии затруднились ответить.
Женя рассказал, сегодня, 3 апреля, что на этот самолет они не попали, хоть они и регистрировались Ему сотрудники послольства говорят, что в этом списке около 3-4 тысяч россиян.
— Нам отвечают, что они сами будут анализировать кто полетит, а кто нет, — сетует Евгений.
«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться в посольство Российской Федерации в Республике Индонезии, до министерства иностранных дел РФ. Все линии перегружены, зачастую отвечают, что все операторы заняты и обрывается связь. Читайте продолжение в ближайшее время.
Скажите, а за чей счет им будут помогать? Опять отберут у таких как я, т.е. у тех, кто содержит семью на зарплату 30 тыс руб и видит Бали только по телевизору?
Что ж. Давайте я объясню.
Дело в том, что поездки за границу в стиле "сегодня мне грустно, а полечу-ка я в Париж, прогуляюсь по Монматру" могут осилить разве что олигархи, которых в РФ 0.000001% (да и те в РФ не живут). Все остальные планируют поездку ЗАРАНЕЕ. Минимум за полгода. Но бывает и больше. Это примерно в 2-3 раза дешевле, чем если делать всё за месяц. Кроме того, в некоторых случаях за месяц это практически невозможно. Например чтобы получить шенгенскую визу вы должны предоставить готовый маршрут перемещения, подтвердить его забронированными билетами и гостиницами по пути следования, предоставить финансовые гарантии (значительную сумму денег на счету) и т. п. Без этого вам визу не дадут. И ваши билеты Новосибирск-Куда-то-и-обратно (даже за каким-то чёртом купленные заранее) - просто сгорят.
В дополнение к этому билеты, купленные по недорогим тарифам, не подлежат возврату. То есть если что-то пошло не так (например визу вам почему-то не дали) - то деньги вам за билеты не вернут!
То есть билеты что ТУДА, что ОБРАТНО у тех, кто полетел в марте - заказаны ОЧЕНЬ ДАВНО - задолго до всяких эпидемий - и изменить это НЕВОЗМОЖНО! Ну, точнее, возможно, но зачастую это стоит денег кратно бОльших, чем оставаться на месте до конца.
Поэтому то, что вы думаете что они такие раздолбаи и пофигисты все - это просто от непонимания ситуации.
Страна тотальной, наглой, подлой лжи )
Неправильно писать такую "новость", вы не сделали мое утро.
я чего там, отдыхайте!