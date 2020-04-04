04.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

21:01 04.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
2 4

Полный перечень непродовольственных товаров от правительства Новосибирской области. Перечень непродовольственных товаров России.

Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Перечень товаров первой необходимости расширен
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в БердскеПустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в РоссиюЕщё 415 новостей

30 марта 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение №98-рп о перечне непродовольственных товаров первой необходимости.

— В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р: утвердить дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению, — гласит документ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

1. Средства индивидуальной защиты.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
4. Санитарно-технические изделия.
5. Похоронные принадлежности.

6. Очки, линзы и их части.
7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
9. Печатные средства массовой информации.

10. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).

Напомним, в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, 27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин обновил перечень непродовольственных товаров первой необходимости в России.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска
2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щетка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пеленка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Мнение читателей
3
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Эти товары вам необходимы?

Аноним, 03 апреля 2020 17:11
НВР:
Правильно!
Аноним, 03 апреля 2020 20:10
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 25
21:26 04-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова
21:17 04-04-2020
Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова
Как вернуться домой из-за границы? Чтобы вас вывезли в Россию, заполни форму на Госуслугах 5
21:16 04-04-2020
Как вернуться домой из-за границы? Чтобы вас вывезли в Россию, заполни форму на Госуслугах
БердскПустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию 20
21:15 04-04-2020
Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию
БердскТочно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска 14
21:13 04-04-2020
Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 330
21:10 04-04-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
БердскКто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске 2
21:01 04-04-2020
Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Бердск11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID-19 4
20:45 04-04-2020
11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID-19
БердскГде купить маски в Бердске? Список адресов 6
20:22 04-04-2020
Где купить маски в Бердске? Список адресов
Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14-дневную изоляцию 2
20:02 04-04-2020
Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14-дневную изоляцию