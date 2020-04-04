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Добавил печатные СМИ в список товаров первой необходимости губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

14:00 04.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Сегодня работать могут только продовольственные магазины, а также магазины торгующие непродовольственными товарами первой необходимости. Вы можете связаться с сотрудником издательского дома «Букъвица» и приобрести газету «Курьер. Среда. Бердск» для ее продажи в своем магазине.

Добавил печатные СМИ в список товаров первой необходимости губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Газеты включены в списки товаров первой необходимости в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Добавил печатные СМИ в список товаров первой необходимости губернатор Травников в Бердске, Новосибирске

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30 марта 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение №98-рп о перечне непродовольственных товаров первой необходимости. Список пополнился печатными средствами массовой информации.

— В целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р: утвердить дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению, — гласит документ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

1. Средства индивидуальной защиты.
2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
4. Санитарно-технические изделия.
5. Похоронные принадлежности.

6. Очки, линзы и их части.
7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
9. Печатные средства массовой информации.

Напоминаем, что 2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочей недели в России из-за пандемии коронавируса до 30 апреля включительно. Сегодня работать могут только продовольственные магазины, а также магазины торгующие непродовольственными товарами первой необходимости. Вы можете связаться с сотрудником издательского дома «Букъвица» и приобрести газету «Курьер. Среда. Бердск» для ее продажи в своем магазине. Мы можем доставить газету «Курьер. Среда. Бердск» до вашего магазина. Также вы можете дать рекламу на сайт «Курьер. Среда. Бердск» и сайт «Весь Искитим».


По вопросам рекламы и покупки газеты «Курьер. Среда. Бердск» связывайтесь с Еленой Лапиной по номеру телефона: 8913-947-84-69.

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От редакции

Читаете "Курьер. Среда. Бердск"?

Аноним, 03 апреля 2020 15:23
правильно...и пусть там публикуют новые указы

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