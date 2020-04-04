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Где купить маски в Бердске? Список адресов

20:22 04.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: pxhere.com
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Связываться с физлицами из 16 швейных производств, перешедших при карантине из-за коронавируса на изготовление многоразовых масок, хотят только три. В основном фирмы работают с крупными заказами.

Где купить маски в Бердске? Список адресов
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где купить маски в Бердске? Список адресов

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При отсутствии медицинских масок в аптеках Бердска купить их в городе все-таки возможно. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в городе 16 предприятий, которые уже шьют маски или готовы приступить к их изготовлению. Из специализированных компаний в списке только «Медсклад». Производство одноразовых масок организовано у него на площадях Бердского электромеханического завода. Запущена специальная линия, позволяющая выпускать до 25 тыс. масок в сутки. Но они не попадают к горожанам. «Медсклад» обеспечивает средствами защиты сотрудников аэропорта Толмачево, метро, наземного пассажирского транспорта, таможенников, полицейских и другие государственные структуры и ведомства.

Население Бердска может купить только многоразовые тканевые маски, которые выпускают швейные предприятия, перестроившие свою работу в карантинные период. Хотя, как показал опрос «Курьер. Среда. Бердск», далеко не все из них продают многослойные маски многократного использования частным лицам. Большинство загружены на несколько дней вперед оптовыми заказами от различных предприятий и организаций, которым разрешено работать при режиме строгой самоизоляции.

Бердские швейные производства уже столкнулись с проблемой нехватки материала и фурнитуры для пошива многоразовых масок, которые можно стирать и гладить. Производители ткани, ушедшие на карантин, распродали все залежи на местных складах, перевозка грузов из других регионов сейчас затруднена. Но пока нет жесткого тканевого кризиса, заявили «Курьер. Среда. Бердск» предприниматели. Впрочем, если самоизоляция продлится до 30 апреля, как приказал президент Путин, шить многоразовые маски в Бердске будет не из чего.

Не могут продавать маски гражданам поштучно индивидуальные предприниматели из-за отсутствия кассового аппарата. Другие не имеют права торговать в розницу. Впрочем, директор компании «Шапки и шляпки» Наталья Симонова предложила выход: заказать оптовую партию могут, объединившись, соседи и родственники. При этом некоторые предприятия выпускают не только взрослые многоразовые маски модных ныне цветов, например, черного, но и детские — дышащие, эластичные, веселые.

Купить небольшие партии многоразовых масок жители Бердска могут в двух точках, расположенных в здании бывшего радиозавода по адресу: ул. Ленина, 89/1, узнал «Курьер. Среда. Бердск». ООО «Арти» продает от 10 штук по цене 130 и 135 рублей )в зависимость от количества слоев). ООО «Вышивка Сибири» может продать упаковку из 30 масок по цене 70 рублей за штуку. Оба производства находятся на втором этаже. Но в компаниях предупредили: заходить со двора, так как главный вход в здание закрыт, и соблюдать гигиенические требования.

ООО «Ис Компани», располагающаяся там же на ул. Ленина, 89/1, принимает заказы от горожан онлайн — на своем сайте. И организует доставку на дом, чтобы максимально исключить контакты своих сотрудников с людьми во избежании заражения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор фирмы Иван Черкасов.

Многие из предприятий, которые в списке, предоставленной «Курьер. Среда. Бердск» горадминистрацией, значатся как имеющие возможность шить маски, уже приступили к их изготовлению. В основном на этой недели. Некоторые пока пробуют перейти на новый вид изделий и запустятся 6-8 апреля. Несмотря на такое количество предприятий, шьющих средства защиты, в Бердске спрос на маски только набирает обороты.

Стоит отметить, что производители масок имеют право работать в условиях самоизоляции, так как эти предприятия отнесены к изготовителям защитной одежды. Всех их мэрия Бердска попросила перестроиться на шитье масок, чтобы снять дефицит. Оптовые заказы бердским швеям делают в том числе местные предприятия, например, Комбинат бытовых услуг, которые работает в режиме непрерывного процесса жизнеобеспечения и не может закрыться. В мэрии обсуждают вопрос, как продвинуть многоразовые маски местных производителей в бердские продуктовые магазины, чтобы они стали доступны всем страждущим.

Ситуация может поменяться в любой день. И если вы не смогли купить маску в аптеке или сшить самостоятельно, обращайтесь к производителям, указанным в списке.

Где купить маски в Бердске? Список адресов

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От редакции

Где вы берете маски?

Яна, 03 апреля 2020 18:24
Наконец-то появилась конкретика с адресами. Для всех страждущих (цитата из текста статьи).
Алена, 03 апреля 2020 23:18
А ничего,что эти маски не защищают? Почитайте мнение врача-инфекциониста Марии Блиновой. Они ещё могут нанести вред.
Аноним, 04 апреля 2020 01:19
особенно с кружевами как на фото!
Аноним, 03 апреля 2020 23:19
НВР:
Нигде. Медицинских масок в аптеках нет. А самодельные из хб только кормят коммерсантов.
Аноним, 03 апреля 2020 23:48
Капец цены
Аноним, 04 апреля 2020 02:07
Зачем мне эта информация кто где и как шьёт маски? Список аптек с качественными масками это интересно

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