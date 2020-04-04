75 дней до Победы: я имею возможность растянуться на койке и отдохнуть, как следует

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

25 09 1943

Виталий Лыков



Здравствуйте мои Маша, Геннадий, Мамаша!Маша, не знаю, чем объяснить ваше молчание или вы не получаете моих писем или сами не пишите. Маша, сообщаю вам, что живу ничего. Сейчас после упорных боев находимся на отдыхе. Наша часть находится в одном из населенных пунктов. Я с другими командирами помещаюсь в одной из украинских хат этой станицы.

Хозяйка очень хорошая и приветливая, и так после 3 1/2 месяцев проведения в окопах я имею возможность растянуться на койке и отдохнуть, как следует. У этой же хозяйки берем молока вдоволь, а вы знаете, как я его не люблю. Ежедневно провожу занятия по 4-6 часов в день, а остальное свободное. Провести его умному офицеру тоже есть где. Пока, до свиданья. Будьте здоровы и обо мне особенно не беспокойтесь. Пишите подробно, как вы живете. Передайте привет Гале Я. и всем остальным.

Маша, напишите, где Геннадий, дома или нет. Может, уже в армии? И как Валентина, живет ли она в Лебяжье или переехала в Новосибирск. И вообще, как жизнь в Бердске, изменился ли он и в каком отношении. Как твое здоровие Маша и как Мамаша? Напишите, получили ли аттестат и перевод.

Новосибирская Обл.



Фронтовик шлет весточку с фронта

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