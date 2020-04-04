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Начинают учиться с 6 апреля в дистанционном режиме школьники Бердска

14:30 04.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Минобороны
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Министр образования предупредил, что при использовании электронных платформ в первые дни начала занятий, возможны технические перебои связи. колледжи и вузы также переходят на дистанционное обучение с понедельника.

Начинают учиться с 6 апреля в дистанционном режиме школьники Бердска
Школы Бердска с 6 апреля переходят на дистанционное обучение

Сегодня, 4 апреля, родители бердских школьников начали получать рассылку о том, что с понедельника, 6 апреля, дети начинают учиться — дистанционно.Согласно приказам по школам. Для этого необходимо заполнить заявление на дистанционное образование и направить его по электронной почте. Некоторые педагоги школ Бердска уже направляют ученикам домашнее задание. Ранее, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», планировали начать дистанционное обучение с 13 апреля. До этого времени бердских школьников отправили на каникулы из-за коронавируса.

Образовательные организации Новосибирской области с 6 апреля начинают дистанционное обучение, детские сады продолжат функционировать в режиме дежурных групп. Об организации работы школ в условиях противодействия коронавирусной инфекции рассказал на брифинге в Правительстве региона министр образования Сергей Федорчук.

«Все общеобразовательные организации региона с 6 апреля начинают обучение детей в дистанционном режиме. В зависимости от технических условий мы предлагаем три модели. Первая модель – реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая – применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов (для школ, где скорость Интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени). В этом случае материалы передаются ученикам через электронную почту, мессенджеры или другие способы. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также они могут организовать подготовку и передачу заданий через классных руководителей», – сообщил Сергей Федорчук.

Министр образования региона также обратил внимание, что при использовании электронных платформ во время дистанционного обучения, особенно в первые дни начала занятий, возможны технические перебои связи. Все подобные случаи будут отрабатываться оперативном порядке.

Организации среднего профессионального образования и вузы также будут проводить дистанционное обучение. Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся до 13 апреля – затем будут приниматься дальнейшие решения.

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