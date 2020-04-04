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Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске

12:30 04.04.2020 Фото: www.nso.ru
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Разрешено работать части строительных, промышленных, обрабатывающих, образовательных, добывающих полезные ископаемые предприятия. Они обязаны уведомить правительство о возобновлении деятельности и полностью берут на себя ответственность за выход на работу в условиях коронавируса. ОКВЭДЫ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. СПИСОК, кто может работать.

Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске

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О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Определить следующий перечень видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:

1) строительная и обрабатывающая промышленность (ОКВЭД 08.11; 08.12; 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42, 43; 47.52; 68; 71);
2) «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10-33);
3) «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11-08.12);
4) «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14).
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют Правительство Новосибирской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

Работать могут предприятия, которые торгуют следующими товарами: 

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

  1. Антисептик для рук
    3. Салфетки влажные
    4. Салфетки сухие
    5. Мыло туалетное
    6. Мыло хозяйственное
    7. Паста зубная
    8. Щетка зубная
    9. Бумага туалетная
    10. Гигиенические прокладки
    11. Стиральный порошок
    12. Подгузники детские
    13. Спички, коробок
    14. Свечи
    15. Пеленка для новорожденного
    16. Шампунь детский
    17. Крем от опрелостей детский
    18. Бутылочка для кормления
    19. Соска-пустышка
    20. Бензин автомобильный
    21. Дизельное топливо
    22. Сжиженный природный газ
    23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

  1. Средства индивидуальной защиты.
    2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
    3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
    4. Санитарно-технические изделия.
    5. Похоронные принадлежности.
  2. Очки, линзы и их части.
    7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
    8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
    9. Печатные средства массовой информации.
  3. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).

Так же работают

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
К организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации,осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.

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От редакции

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Алесандр, 04 апреля 2020 10:52
Молодец губернатор не поддался истерии.Редко хвалю власть но здесь не выдержал чтоб не похвалить.Хватит истерика правильно сказал Лука шинковка настоящий лидер жаль что Белоруссии а не Наш.
Аноним, 04 апреля 2020 11:36
Травников молодец, потому что отправляет в карантин всех прибывших из Москвы. А Лукашенко, очень вероятно, провалится со своими закидонами (рекомендациями населению побольше гулять и есть жирной пиСЧи). У него там 350+ поражённых. И он, как обычно, один идёт в ногу. Тех, кому он нравится, характеризует по всем статьям.
Аноним, 04 апреля 2020 12:28
НВР:
Да
Шок, 04 апреля 2020 12:42
Молодец Губернатор, переложил ответственность с себя на руководителей организаций (я про тех кому разрешил работать). В итоге никто ни за что не отвечает. Тьфу
Аноним, 04 апреля 2020 13:08
Может, ему взять ответственность ещё и за вас? Чтобы вам стало легко и воздушно-капельно.

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