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Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14-дневную изоляцию

11:02 04.04.2020 Фото: pixabay
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Контактную информацию на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112. Постановление губернатора Травникова.

Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14 дневную изоляцию
Всем прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск приказано уйти на 14-дневную изоляцию

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в пункт 3 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» следующие изменения:

1. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3) гражданам, прибывшим в Новосибирскую область из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области авиатранспортом, обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области, передавать сведения о своем прибытии в место назначения на территории Новосибирской области, месте, датах пребывания в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, контактную информацию на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112;».
2. В абзаце «г» подпункта 4 слова «в подпункте 3» заменить словами «в подпунктах 3, 3.2, 3.3».

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

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