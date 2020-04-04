Семена, рассаду и садовый инвентарь внес в список товаров первой необходимости губернатор Травников

В новый перечень попали также средства защиты растений и удобрения. О дачниках, в том числе из Бердска, перед началом сезона позаботились в региональном правительстве.

Дачникам теперь можно полноценно готовиться к новому трудовому сезону

Накануне внесены изменения в распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп. «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости». В частности дополнен перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения)».

30 марта 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал распоряжение №98-рп о перечне непродовольственных товаров первой необходимости.

Полный перечень непродовольственных товаров первой необходимости теперь выглядит так:

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

4. Санитарно-технические изделия.



5. Похоронные принадлежности.6. Очки, линзы и их части.7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.9. Печатные средства массовой информации.

10. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, № 0001202003250021), а также необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, 27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин обновил перечень непродовольственных товаров первой необходимости в России.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук



3. Салфетки влажные4. Салфетки сухие5. Мыло туалетное6. Мыло хозяйственное7. Паста зубная8. Щетка зубная9. Бумага туалетная10. Гигиенические прокладки11. Стиральный порошок12. Подгузники детские13. Спички, коробок14. Свечи15. Пеленка для новорожденного16. Шампунь детский17. Крем от опрелостей детский18. Бутылочка для кормления19. Соска-пустышка20. Бензин автомобильный21. Дизельное топливо22. Сжиженный природный газ23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).