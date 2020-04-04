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10 человек заболели COVID-19 на утро 4 апреля в Новосибирской области. В Бердске коронавируса нет

11:25 04.04.2020 Фото: www.pexels.com
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В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок, на днях он вернулся из Дубая, у него появились симптомы ОРВИ. Всего в ДГКБ №3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

10 человек заболели COVID 19 на утро 4 апреля в Новосибирской области. В Бердске коронавируса нет
В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 4 апреля находятся 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
10 человек заболели COVID 19 на утро 4 апреля в Новосибирской области. В Бердске коронавируса нет

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Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 4 апреля

По данным оперативного штаба на 9 утра 4 апреля в Новосибирской области количество зараженных коронавирусом не изменилось – у 10 человек диагноз подтвержден, две пациентки выздоровели.

В детскую больницу №3 за сутки поступил 1 ребенок, на днях он вернулся из Дубая, у него появились симптомы ОРВИ. Всего в ДГКБ №3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 4 апреля находятся 28 пациентов, недавно вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. Включая 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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