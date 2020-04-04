Заболевшие коронавирусом курильщики в группе риска летального исхода

Курение делает людей более восприимчивыми к инфекции, которая вызывает COVID-19 и его осложнения, потому что курение наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

Курильщики в группе риска

Почему COVID-19 так вреден для легких? Курильщики больше подвержены риску причинения вирусом вреда? Как курильщик, должен ли я принимать больше мер предосторожности, чем обычный человек?

ОТВЕТ: COVID-19 может значительно повлиять на легкие. Люди, чье здоровье легких зависит от таких факторов, как заболевание легких или курение, подвержены более высокому риску развития более тяжелых симптомов, вызванных COVID-19. Вы можете снизить риск получения COVID-19, практикуя методы профилактики инфекций и тщательно следуя другим рекомендациям по замедлению распространения болезни.

COVID-19 — это прежде всего респираторное заболевание, вызываемое вирусом. Это может вызвать симптомы, такие как лихорадка, кашель, одышка и затрудненное дыхание. Симптомы варьируются от очень слабых до тяжелых. Для тех, чьи симптомы являются более серьезными, болезнь часто приводит к пневмонии — инфекции, которая разжигает воздушные мешочки в легких. Пневмония может потребовать госпитализации и использования дыхательного аппарата или вентилятора. В некоторых случаях затрудненное дыхание в сочетании с пневмонией делает COVID-19 опасным для жизни.

Плохое здоровье легких, по-видимому, играет роль в смертности, связанной с COVID-19. Хотя курение не единственный фактор, который влияет на здоровье легких, он оказывает значительное влияние. Исследователи полагают, что курение делает людей более восприимчивыми к инфекции, которая вызывает COVID-19 и его осложнения, потому что курение наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

Данные из Китая показывают, что смертность от COVID-19 в этой стране в целом составляет чуть более 2%. Для людей, у которых было заболевание легких до заражения, этот показатель намного выше и составляет 6%. Другие основные медицинские условия тоже имеют значение. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых развился COVID-19 в Китае, уровень смертности составил более 10%. Для людей с диабетом это было 7%, а для людей с высоким кровяным давлением — 6%. Кроме того, чем старше люди, тем выше их риск тяжелого заболевания.

Таким образом, тот факт, что вы курите, увеличивает риск развития более серьезных симптомов, если вы заключаете контракт на COVID-19. Но другие факторы также играют роль в этом риске, включая ваш возраст и любые основные проблемы со здоровьем.

Курите ли вы или нет, есть конкретные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от вируса. Всегда кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку или изгиб руки, а затем мойте руки. Не прикасайтесь к лицу, пока вы тщательно не вымыли руки в течение 20 секунд. Часто мойте руки. Если у вас нет мыла и воды, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта. Оставайтесь дома, если вы больны, и настаивайте на том, чтобы другие члены вашей семьи делали то же самое. Уменьшите общение лицом к лицу со всеми, кто может быть болен. Регулярно дезинфицируйте общие поверхности.

Также важно получить вашу ежегодную вакцину против гриппа и проверить, получали ли вы пневмококковую вакцину. Поскольку COVID-19 и грипп имеют сходные симптомы, может быть трудно провести различие между ними. Когда вы получаете вакцину от гриппа, вы значительно снижаете риск заражения гриппом. Если у вас появятся симптомы COVID-19, это поможет вашей команде по уходу определить источник этих симптомов.

И, наконец, следуйте рекомендациям в вашем регионе для социального дистанцирования — создания пространства между вами и другими для уменьшения распространения болезней — например, избегая больших собраний и поддерживая контакты с другими людьми в общественных местах до минимума.

Профилактика COVID-19 имеет решающее значение, поскольку в настоящее время нет никаких противовирусных препаратов или вакцин против этой болезни. Вместо этого лечение сосредоточено на контроле симптомов. Любые заявления о том, что лекарство, травяная добавка или другое вещество могут эффективно лечить или лечить COVID-19, являются поддельными.

Обдумывая способы сохранения здоровья, имейте в виду, что пандемия COVID-19 быстро меняется.

Источник: medicalxpress.com