Кошки в Ухане болели коронавирусом

Специалисты исследовали образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Выяснилось, что до распространения вируса животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки

Заболевание коронавирусом 2019 года (COVID-19), вызванное тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2), впервые было зарегистрировано в Ухане, Китай, и быстро распространилось по всему миру. Предыдущие исследования показали, что кошка может быть потенциально восприимчивым животным SARS-CoV-2. Здесь мы исследовали инфекцию SARS-CoV-2 у кошек путем выявления специфических сывороточных антител. У кошек в Ухане была взята когорта образцов сыворотки, в том числе 102 образца после вспышки COVID-19 и 39 до вспышки. 15 из 102 (14,7%) сывороток кошек, собранных после вспышки, были положительными в отношении рецепторсвязывающего домена (RBD) SARS-CoV-2 с помощью непрямого иммуноферментного анализа (ELISA). Среди положительных образцов 11 имели нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 с титром в диапазоне от 1/20 до 1/1080. Не обнаружено серологической перекрестной реактивности между SARS-CoV-2 и вирусом инфекционного перитонита кошек I или II типа (FIPV). Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки.

Источник: https://www.biorxiv.org