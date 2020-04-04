Настоящее тепло идет в Сибирь: аномально теплый апрель. И Бердск тоже

В Новосибирской области к воскресенью до +4…+9°, местами до +14°. в Томской области 5 апреля +6…+11°.

На юге Западной Сибири погода в основном сухая и солнечная, ведь здесь ее определяет «классический» сибирский антициклон

В Сибири, куда направляются Атлантические циклоны, после того, как они пройдут севером Европейской территории России, аномально теплая погода. Она задержится и в выходные дни. Особенно тепло будет в Центральной Сибири и на юго-западе региона. А антициклоны, которые окружают Атлантический циклон с запада и с востока, обеспечит солнечную погоду. Ведь весеннее солнце, как известно, сильно может прогреть воздух, несмотря даже на снежный покров, сообщает Гидрометцентр.

В Иркутской области в теплом секторе циклона местами пройдет небольшой дождь, на севере мокрый снег и тоже небольшой, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, днем 4 апреля +6…+11°, местами при малооблачной погоде в Верхнеленских, южных и центральных районах до +16°. 5 апреля пройдет атмосферный фронт, температура понизится, днем до +3…+8°, при облачной погоде до -2°.

На юге Западной Сибири погода в основном сухая и солнечная, ведь здесь ее определяет «классический» сибирский антициклон. Температура немного повысится за выходные. Так, в Новосибирской области к воскресенью до +4…+9°, местами до +14°. в Томской области 5 апреля +6…+11°. На дорогах гололедица. В Кемеровской области местами воздух будет прогреваться до +14°. На юге Алтайского края, вообще, до +18°, 5 апреля до +20°. В Республике Алтай 4 апреля +12…+17°, 5 апреля +15…+20°. В Омской области +9…+14°, 5 апреля с северо-запада приблизится атмосферный фронт, начнутся дожди, ветер окрепнет до 9-14 м/с, но тепло, днем температура будет повышаться до +12…+17°. На юге Тюменской области к воскресенью +7…+12°, небольшие дожди и ветрено.

В автономных округах Западной Сибири осадки в основном небольшие, Дневная температура +5…+10°, что значительно теплее первых апрельских дней. На Ямале 4 апреля из-за близости циклона ожидается снег и мокрый снег, метель, ветер 15-20 м/с, днем +3…+8°, что на 10-15° выше климатической нормы. 5 апреля погода аналогичная.

На юге Таймыра сохраняется ветер с порывами 18-23 м/с, небольшой снег, днем с мокрым снегом, максимальная температура от +2 до -3°. От 2 до 7° тепла будет дневная температура в Эвенкии. пройдет снег и мокрый снег. И такая же погода намечается в воскресенье.

В центральных районах Красноярского края днем 4 апреля +5…+10°, 5 апреля повышение температуры до +13° и без существенных осадков. На юге Красноярского края до +15°.