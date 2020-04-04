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Более 2000 россиян хотят вернуться на родину из США

13:15 04.04.2020 Фото: Википедии
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С 4 апреля все международные рейсы, которые вывозят граждан России из-за рубежа, отменены. Посол призвал сограждан пройти анкетирование на портале госуслуг для формирования графика вывоза россиян «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки».

Более 2000 россиян хотят вернуться на родину из США
В посольстве РФ в США заявили о более 2 тыс. россиян, желающих вернуться домой

Более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили посольству РФ о желании вернуться домой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в пятницу на странице российской дипмиссии в Facebook.

«По нашим данным, на территории США остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — сказал глава российской дипмиссии.

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вернутся около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, остановлены с 4 апреля. Отменен был и вылет из Нью-Йорка, передает ТАСС.

«Многие российские граждане в США оказались действительно в очень сложном положении из-за пандемии коронавируса. Не только те, кто сегодня не смог вылететь. У многих были куплены билеты на апрель и май, — продолжил дипломат. — Мы знаем о проблемах наших соотечественников из первых уст — через звонки на наши круглосуточные горячие линии, из сообщений в соцсетях и по электронной почте».

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания временно приостановил международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — добавил Антонов.

Российский посол выразил надежду, что «период испытаний не затянется». «Но также очевидно, что сейчас крайне востребована солидарность, взаимовыручка, поддержка и любые добрые порывы», — подчеркнул Антонов. Он также призвал сограждан пройти анкетирование на портале госуслуг, которое необходимо для формирования графика вывоза россиян на родину «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки». «Хотели бы заверить граждан, что российские диппредставительства остаются с ними на связи и делают все возможное в складывающихся условиях для облегчения их положения в США», — подытожил Антонов.

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