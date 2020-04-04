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Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

13:36 04.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас в мэрии готовится постановление — кому разрешил работать в условиях самоизоляции губернатор. Предусмотрят и меры по нераспространению коронавируса, и возможность людям получать зарплату, а городу — налоги.

Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

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Промышленность региона возобновит работу с понедельника. В Новосибирской области с 6 апреля начнут работать строительные и промышленные предприятия, заявил губернатор Андрей Травников на брифинге 3 апреля. Это относится и к бердским предприятиям.

По этому поводу готовится постановление мэра Бердска, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 4 апреля.

— Внутренний документ мы пока не издали. Он находится в разработке. Но будем следовать тому режиму, который установил губернатор. Будем готовить свое постановление. Строительная отрасль точно выводит людей на работу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Президент дал главам регионов полномочия самим устанавливать режимы самоизоляции, делая послабления, в зависимости от того, какая обстановка в субъекте по коронавирусу. Губернатор Новосибирской области сделал шаг. Теперь его будут транслировать на Бердск, заявил замглавы.

— Чем больше выйдут на работу, тем больше скопления людей будет на улице, вне самоизоляции. Но с другой стороны, предприятия «задышат», это зарплата, налоги. Все это прекрасно понимают, — высказался Владимир Николаевич, отметив, что, вероятно, в городе предпримут дополнительные меры по нераспространению коронавируса в связи с началом работы предприятий и массовым выходом на улицу бердчан.

При этом руководители предприятий обязаны обеспечить безопасность сотрудников. Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики области.

— Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, продукты питания и товары первой необходимости, а также государственное и муниципальное управление. Магазины, торгующие товарами, не включенными в закрытый перечень, организации сферы услуг, развлечений, спорткомплексы останутся закрытыми до 30 апреля или до отмены режима нерабочих дней, — сообщили в оперативном штабе региона в субботу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что коммунальные службы продолжают работать в условиях жесткой самоизоляции. Как и органы власти, которые осуществляют управление Бердском.

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От редакции

Вы пойдете на работу с понедельника?

Аноним, 04 апреля 2020 13:44
И смысл был эту неделю гаситься, заболевших уменьшилось? Кстати строительный вагончик тот ещё рассадник заразы, кто там бывал уже ничего не испугается
Махновец, 04 апреля 2020 14:36
Про вагончик-все верно,точно в цель
Ирина, 04 апреля 2020 14:58
Нет массового тестирования-нет заболевания-нет проблем...
Аноним, 04 апреля 2020 15:37
«Переобулся-то», как быстро наш профессионал! Ещё два дня назад талоны печать и раздавать на поход в магазин собирался. А тут уже и эпидемия на спад? Или «подотпустило»?
Черти!
Аноним, 04 апреля 2020 16:16
Спасибо, что ты подписался.
Аноним, 04 апреля 2020 15:50
НВР:
Я не переставала работать
Аноним, 04 апреля 2020 17:44
НВР:
Конечно денег надо

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