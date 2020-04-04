Налоговая инспекция закрылась от посетителей до 30 апреля в Новосибирской области. И в Бердске

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет производиться через специальные боксы для приема входящей корреспонденции, установленные в налоговых органах.

УФНС России по Новосибирской области информирует: с 6 по 30 апреля личный прием в налоговых инспекциях приостановлен

ФНС России по исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в дополнение к письму ФНС России от 27.03.2020 № БС-4-19/5304@, принято решение приостановить личный прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно до особого распоряжения.

Отмечается, что в указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговые органы на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет производиться через специальные боксы для приема входящей корреспонденции, установленные в налоговых органах. Налогоплательщикам рекомендуется указывать на документах (на конвертах в случае представления документов большого объема) номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», спецбоксы уже поставили на крыльце зданиябердской налоговой инспекции.

Изменения в работе территориальных налоговых органах производятся в соответствии с письмом ФНС России от 03.04.2020 № БС-4-19/5697@ «Об организации работы с налогоплательщиками в период с 06.04.2020 по 30.04.2020».

-Налоговая служба призывает налогоплательщиков максимально использовать бесконтактное взаимодействие — на сайте ФНС России доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно. Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ведомства.