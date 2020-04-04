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Рухнул с дороги междугородний автобус с пассажирами на трассе «Енисей» в Красноярском крае

14:45 04.04.2020 Фото: МЧС
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Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате шесть человек были доставлены с ушибами в больницу города Дивногорска, предварительно, тяжелых нет.

Рухнул с дороги междугородний автобус с пассажирами на трассе Енисей в Красноярском крае
Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус

Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его данным, ДТП произошло в районе 3.00 (23.00 мск) в субботу. В автобусе находились 14 человек вместе с водителем.

«По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате шесть человек были доставлены с ушибами в больницу города Дивногорска, предварительно, тяжелых нет. Остальных сотрудники ГИБДД опросили и отправили в Красноярск. Осмотр показал, что водитель автобуса был трезвый», — сказал Юрченко.

Он уточнил, что трасса не перекрывалась.

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