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Только одного нарушителя карантина поймали в Бердске на 4 апреля

15:00 04.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
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1 апреля суд оштрафовал мужчину, вернувшегося из Казахстана и нарушившего строгие карантинные правила. Больше нарушителей нет. Власть призывает бердчан сидеть дома на самоизоляции.

Только одного нарушителя карантина поймали в Бердске на 4 апреля
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Только одного нарушителя карантина поймали в Бердске на 4 апреля

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На заседании оперативного штаба в Бердске представители силовых ведомств докладывали об обстановке в городе. Новых нарушителей карантинного режима в городе не выявлено. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Не было сведений, что кого-то задерживали. Я еще раз хочу призвать жителей соблюдать самоизоляцию, соблюдать карантин тем, кто вернулся из-за границы. Они не должны появляться на улице, выходить из дома. Надеемся на их самосознание. Мы же не можем приставить к каждому полицейского, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Напомним, что 31 марта в Бердске поймали мужчину, вернувшегося из Казахстана, который пренебрег строгими правилами карантина. Он сначала съездил в Новосибирск, а уже потом обратился в горбольницу. Из ЦГБ сообщили об этом в полицию. 1 апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд оштрафовал нарушителя на 500 рублей.

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От редакции

Чем занимаетесь на самоизоляции?

Аноним, 04 апреля 2020 17:31
НВР:самоизолируюсь

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