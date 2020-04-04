Только одного нарушителя карантина поймали в Бердске на 4 апреля

1 апреля суд оштрафовал мужчину, вернувшегося из Казахстана и нарушившего строгие карантинные правила. Больше нарушителей нет. Власть призывает бердчан сидеть дома на самоизоляции.

Полицейские просят жителей Бердска не гулять по улицам и самоизолироваться

На заседании оперативного штаба в Бердске представители силовых ведомств докладывали об обстановке в городе. Новых нарушителей карантинного режима в городе не выявлено. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Не было сведений, что кого-то задерживали. Я еще раз хочу призвать жителей соблюдать самоизоляцию, соблюдать карантин тем, кто вернулся из-за границы. Они не должны появляться на улице, выходить из дома. Надеемся на их самосознание. Мы же не можем приставить к каждому полицейского, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Напомним, что 31 марта в Бердске поймали мужчину, вернувшегося из Казахстана, который пренебрег строгими правилами карантина. Он сначала съездил в Новосибирск, а уже потом обратился в горбольницу. Из ЦГБ сообщили об этом в полицию. 1 апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд оштрафовал нарушителя на 500 рублей.