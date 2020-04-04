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1 млн 100 тыс. человек заразились коронавирусом в мире на 4 апреля. За сутки выявили 85 561 новый случай

15:15 04.04.2020 Фото: Википедии
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Под контролем остаются 205 612 россиян. В обсерваторах размещено 2 076 человек. Всего на пятницу в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.

1 млн 100 тыс. человек заразились коронавирусом в мире на 4 апреля. За сутки выявили 85 561 новый случай
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1 млн 100 тыс. человек заразились коронавирусом в мире на 4 апреля. За сутки выявили 85 561 новый случай

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В мире по состоянию на 08.00 по мск 4 апреля зарегистрировано 1 млн 99 тыс. 705 подтверждённых случая (прирост за сутки 85 561 случаев; 8,4 1 млн 100 тыс. человек заразились коронавирусом в мире на 4 апреля. За сутки выявили 85 561 новый случай . В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 016 830 случаев (за последние сутки прирост 85 488; 9,2%).

Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (3 завозных случая из Индии и 2 контактных лица), сообщщили в субботу в Роспотребнадзоре.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 04.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82875. За сутки по состоянию на 04.04.2020 прирост составил 73 случая (0,09 1 млн 100 тыс. человек заразились коронавирусом в мире на 4 апреля. За сутки выявили 85 561 новый случай . Таблица прилагается.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 03.04.2020 досмотрено 5 059 945 человек, за этот период выявлено 549 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 389 235 человек, по состоянию на 03.04.2020 под контролем остаются 205 612 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 341 обсерваторов на 24 172 мест, из них развернуто 181 обсерватор на 14 668 мест, где размещено 2 076 человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 03.04.2020 проведено более 639 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

С 1 апреля 2020 года в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» все прибывающие российские граждане изолируются на 14 календарных дней. А с 4 апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Россия полностью закрыла границы — вывозить россиян из-за рубежа пока не будут.

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