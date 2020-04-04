Повысил стоимость проезда на 150 рублей студентам мэр Новосибирска Локоть с 1 апреля

Теперь пользователи студенческих карт будут платить 1000 рублей за пополнение тарифа. Ранее эта сумма составляла 850 рублей. С 6 апреля новосибирские студенты и школьники начинаются учиться — дистанционно.

В Новосибирске подняли стоимость проезда для студентов

Мэр Новосибирска поднял стоимость безлимитного тарифа для студентов до 1000 рублей в месяц, 4 апреля сообщается на сайте мэрии. Согласно подписанному мэром Анатолием Локтем 1 апреля Постановлению № 1103 стоимость проезда увеличивается на 150 рублей.

Теперь пользователи студенческих карт будут платить 1000 рублей за пополнение тарифа. Ранее эта сумма составляла 850 рублей. Последний раз стоимость проезда по безлимитному студенческому тарифу поднималась в 2013 году — с 500 до 850 рублей.

Напомним, что Новосибирская область находится на режиме самоизоляции. Во время объявленных президентов страны нерабочих дней до 30 апреля часть граждан работает в удаленном режиме, часть просто не работает. С 6 апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» студенты колледжей и вузов, как и школьники, начинают учиться в дистанционном режиме.