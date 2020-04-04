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321 млн рублей работающим с коронавирусными больными врачам выделило российское правительство

15:45 04.04.2020 Фото: Википедии
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Медикам выплатят дополнительные деньги «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Кабмин также распределил между регионами 10,2 млрд бюджетных средств для поддержки медперсонала, который борется с инфекцией.

321 млн рублей работающим с коронавирусными больными врачам выделило российское правительство
Медики буквально живут в больницах, где лечат зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
321 млн рублей работающим с коронавирусными больными врачам выделило российское правительство

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Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства направят подведомственным ФМБА организациям. Медикам выплатят дополнительные деньги «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Их направят тем, кто оказывает помощь больным с коронавирусом и работает в усиленном режиме для борьбы с распространением инфекции.

Правительство также поручило ФМБА следить за использованием этих средств и предоставить доклад до 1 сентября 2020 года.

Правительство также распределило между регионами 10,2 млрд бюджетных средств для поддержки медперсонала, который борется с инфекцией.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил выделить бюджетные средства на дополнительные выплаты сотрудникам Роспотребнадзора и медикам, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса.

Помимо этого глава государства поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с инфекцией. Власти Москвы уже привлекли к работе в столичных поликлиниках 700 ординаторов, передает РБК.

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От редакции

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Андерсон, 04 апреля 2020 17:16
Какие выплаты для врачей? Слава Богу, что вообще зарплату дают! Чуть в больнице нас всех не закрыли 3 апреля! Был контакт с больным COVID19.

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