Порезала пожилого собутыльника пьяная 36-летняя женщина в Бердске

Полицейские задержали подозреваемую в тяжком преступлении

В Новосибирской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли два тяжких преступления, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области. Одно из них произошло в Бердске вечером 3 апреля, которое полицейские оперативно раскрыли.

По приметам сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летнюю женщину, которая во время распития алкогольных напитков и возникшей ссоры нанесла своему 63-летнему знакомому удары ножом в область груди. Потерпевший был госпитализирован.

3 апреля в 19.25 от дома по улице Пионерская поселка Мошково в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» был доставлен 47-летний житель Мошковского района с проникающим ножевым ранением живота, множественными порезами рук и ног. Врачи незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 43-летнего местного жителя. Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой злоумышленник нанес ножевые ранения потерпевшему. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудия преступления изъяты. Проводится расследование.