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Полностью выгорел деревообрабатывающий цех на площади 600 кв. метров в Новосибирске. На видео сняли тушение пожарные

16:15 04.04.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Погибших и пострадавших нет. Произошло полное обрушение кровли одного из зданий цеха, кровля второго пострадала частично. Работу по ликвидации пожара осложняла сильная задымленность, а деревянные изделия способствовало быстрому распространению огня.

Полностью выгорел деревообрабатывающий цех на площади 600 кв. метров в Новосибирске. На видео сняли тушение пожарные
Открытое горение в цехе по переработке дерева ликвидировано

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в деревообрабатывающем цехе Ленинского района Новосибирска. В настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом 4 апреля днем сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

О возгорании одноэтажного здания очевидцы сообщили в оперативную службу по номеру 101 в 11:53. До приезда огнеборцев пять человек, находящихся в здании, эвакуировались самостоятельно. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено интенсивное горение одного из строений цеха, произошло обрушение кровли здания.

Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура и сильная задымленность, наличие в помещениях деревянных изделий способствовало быстрому распространению огня.

На усиление работы по ликвидации пожара были направлены дополнительные силы. Благодаря своевременному наращиванию группировки, слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания. Кроме этого, оперативной ликвидации способствовало нахождение пожарных гидрантов неподалеку.

Несмотря на большую территорию предприятия и сопутствующих трудностей, пожарным потребовалось около получаса (в 12:31), чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара, площадь которого составила 600 квадратных метров, произошло полное обрушение кровли одного из зданий цеха, кровля второго пострадала частично.

Причину и обстоятельства возникновения крупного пожара предстоит установить дознавателям МЧС России. На месте происшествия работали 40 человек личного состава, было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Полностью выгорел деревообрабатывающий цех на площади 600 кв. метров в Новосибирске. На видео сняли тушение пожарные

Здание уничтожено огнем

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