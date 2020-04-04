Скончались от коронавируса 9 человек за сутки к 4 апреля в России

Семеро умерло в Москве. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в РФ достигло 43 человек. Число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 582, до 4731 человека.

В России от коронавируса за сутки умерли девять человек

В России за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли девять человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом 4 апреля. Семь человек умерли в Москве, по одному — в Костромской области и в Приморском крае. Общее число умерших от коронавирусной инфекции достигло 43 человек. Днем ранее прирост погибших составил четыре человека.

Число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 582, до 4731 человека. Новые случаи заражения были выявлены в 32 регионах. За день выздоровели 52 человека, всего — 333.

Весь апрель в России была объявлен нерабочим. Для борьбы с распространением заболевания во многих регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. В Новосибирской области, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 апреля зарегистрировано 10 больных коронавирусом. В Бердске заболевших нет.