Продлил самоизоляцию до 30 апреля и обязал передвигаться только со справкой губернатор Травников

Глава Новосибирской области 4 апреля подписал постановление: всем сидеть дома, не приближать ближе полутора метров, кроме такси, выходить можно только за продуктами, вынести мусор и прогулять собаку на расстоянии не дальше 100 метров.

Травников: Режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 апреля

В Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции — он продлен до 30 апреля. Его строгое соблюдение необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона. Соответствующее Постановление №50 о внесении изменений в ранее принятые правовые акты Губернатор Андрей Травников подписал сегодня, 4 апреля.

Все ранее утвержденные ограничения доступа людей и транспорта на территории Новосибирской области также будут продлены. Напомним, что новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения – оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Места проживания (пребывания) предписано не покидать за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента РФ и правовыми актами Правительства Новосибирской области. В списке исключений также вынос отходов до ближайшего места их накопления, а также выгул домашних животных на расстоянии не превышающим ста метров от места проживания (пребывания).

Постановлением утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней. Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, за исключением обозначенных в Указе Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 и в правовых актах Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер.

Детские сады на территории Новосибирской области продолжают работать в режиме дежурных групп в количестве, достаточном для размещения детей работников тех предприятий, организаций, чья деятельность не приостановлена.

Органам местного самоуправления совместно с юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.

Полный текст Постановления Губернатора и приложение (форма справки).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне глава региона заявил о том, что с 6 апреля выходят на работу промышленные предприятия и строительные компании. Предприятия Бердска начнут работать, но постановление на эту тему еще готовится в администрации города.