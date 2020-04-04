Дырка в доме: От взрыва газа обрушился подъезд в Орехово-Зуево. Один погиб, трое в реанимации

Среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

На третьем этаже взорвалась газовая колонка

04.04.2020 в 13.08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 31, сообщает МЧС по Московской области.

На место убыла оперативная группа Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся аварийно-спасательные работы.

Привлекаемые силы и средства: 19 единиц техники, 56 человек из них от МЧС 28 человек и 8 единиц техники.

Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве.

Информированный источник сообщил, что среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы, уточняет Интерфакс.

Трое в реанимации.

Из-под завалов извлекли шесть человек.

Видео https://vk.com/id543979437



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