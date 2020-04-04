Дырка в доме: От взрыва газа обрушился подъезд в Орехово-Зуево. Один погиб, трое в реанимации

04.04.2020 в 13.08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 31, сообщает МЧС по Московской области.
На место убыла оперативная группа Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся аварийно-спасательные работы.
Привлекаемые силы и средства: 19 единиц техники, 56 человек из них от МЧС 28 человек и 8 единиц техники.
Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве.
Информированный источник сообщил, что среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы, уточняет Интерфакс.
Трое в реанимации.
Из-под завалов извлекли шесть человек.
Видео https://vk.com/id543979437
Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.
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Только что произошло ЧП на ул. Гагарина 31. Произошёл сильный взрыв. #ореховозуево #орехово_зуево #твоеореховозуево