04.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Дырка в доме: От взрыва газа обрушился подъезд в Орехово-Зуево. Один погиб, трое в реанимации

18:58 04.04.2020 Фото: МЧС
0

Среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

Дырка в доме: От взрыва газа обрушился подъезд в Орехово Зуево. Один погиб, трое в реанимации
На третьем этаже взорвалась газовая колонка

04.04.2020 в 13.08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 31, сообщает МЧС по Московской области.

На место убыла оперативная группа Орехово-Зуевского пожарно-спасательного гарнизона. Проводятся аварийно-спасательные работы.

Привлекаемые силы и средства: 19 единиц техники, 56 человек из них от МЧС 28 человек и 8 единиц техники.

Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве.

Информированный источник сообщил, что среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы, уточняет Интерфакс.

Трое в реанимации.

Из-под завалов извлекли шесть человек.

Видео https://vk.com/id543979437

Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного 101.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 25
21:26 04-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова
21:17 04-04-2020
Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова
Как вернуться домой из-за границы? Чтобы вас вывезли в Россию, заполни форму на Госуслугах 5
21:16 04-04-2020
Как вернуться домой из-за границы? Чтобы вас вывезли в Россию, заполни форму на Госуслугах
БердскПустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию 20
21:15 04-04-2020
Пустите домой: Ольга и Евгений Горте с сотнями туристов из-за коронавируса и не могут вернуться из Индонезии в Россию
БердскТочно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска 14
21:13 04-04-2020
Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 330
21:10 04-04-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
БердскКто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске 2
21:01 04-04-2020
Кто может работать: Перечень товаров первой необходимости расширил губернатор Травников в Бердске, Новосибирске
Бердск11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID-19 4
20:45 04-04-2020
11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID-19
БердскГде купить маски в Бердске? Список адресов 6
20:22 04-04-2020
Где купить маски в Бердске? Список адресов
Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14-дневную изоляцию 2
20:02 04-04-2020
Всем, прилетевшим из Москвы и Петербурга в Новосибирск, приказано уйти на 14-дневную изоляцию