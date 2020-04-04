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Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

19:20 04.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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3 апреля Андрей Травников утвердил постановлением форму справки, которую необходимо выдавать сотрудникам, которые могут работать в нерабочие дни с 6 по 30 апреля. СКАЧАЙ СПРАВКУ.

Скачай форму справки пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже
Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скачай форму справки пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

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Оформляется на бланке работодателя
(при наличии).
При отсутствии бланка проставляется

дата и номер справки.

С П Р А В К А

Дана_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
в том, что он(а) является работником (сотрудником) _________________________

Наименование работодателя,
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя

деятельность которого(ой) не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Нахождение на рабочем месте указанного лица в период с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).
Для подтверждения информации о предъявителе справки обращаться по телефону(ам)________________________________________________________.

Справка дана для предъявления по месту требования и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Место печати (при наличии)
___________________________________________
Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, либо представителя работодателя

СКАЧАТЬ СПРАВКУ, утвержденную губернатором 

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От редакции

У вас уже есть справка?

житель Бердска, 04 апреля 2020 21:36
Скачаем, спасибо!

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