3 апреля Андрей Травников утвердил постановлением форму справки, которую необходимо выдавать сотрудникам, которые могут работать в нерабочие дни с 6 по 30 апреля. СКАЧАЙ СПРАВКУ.

Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

Оформляется на бланке работодателя

(при наличии).

При отсутствии бланка проставляется



дата и номер справки.

С П Р А В К А

Дана_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что он(а) является работником (сотрудником) _________________________



Наименование работодателя,______________________________________________________________________фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя

деятельность которого(ой) не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Нахождение на рабочем месте указанного лица в период с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

Для подтверждения информации о предъявителе справки обращаться по телефону(ам)________________________________________________________.



Справка дана для предъявления по месту требования и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Место печати (при наличии)

___________________________________________

Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, либо представителя работодателя

СКАЧАТЬ СПРАВКУ, утвержденную губернатором