Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова

«Приезд в РФ из-за рубежа новых граждан может вызвать новую волну распространения коронавируса в России. Мы своих не бросаем, но важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — отметила она.

Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник

Российские власти начнут с понедельника формировать новые графики вывоза россиян, застрявших за границей в связи с ограничениями по коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщила Голикова на брифинге в субботу, график прилета граждан РФ, которые пока не смогли вернуться на родину, начнет формироваться с понедельника, 6 апреля.

«И мы постепенно будем возвращаться к полетам. Команда на продолжение вывоза граждан РФ из-за рубежа может быть дана уже в понедельник», — сказала она.

Голикова добавила, что власти РФ взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, и где граждане будут проходить 14-дневный карантин.

«Приезд в РФ из-за рубежа новых граждан может вызвать новую волну распространения коронавируса в России. Мы своих не бросаем, но важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — отметила она.