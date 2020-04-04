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Списки и график вывоза граждан РФ из-за границы с 6 апреля, заявила Голикова

21:17 04.04.2020 Фото: Википедия
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«Приезд в РФ из-за рубежа новых граждан может вызвать новую волну распространения коронавируса в России. Мы своих не бросаем, но важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — отметила она.

Списки и график вывоза граждан РФ из за границы с 6 апреля, заявила Голикова
Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник

Российские власти начнут с понедельника формировать новые графики вывоза россиян, застрявших за границей в связи с ограничениями по коронавирусу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Как сообщила Голикова на брифинге в субботу, график прилета граждан РФ, которые пока не смогли вернуться на родину, начнет формироваться с понедельника, 6 апреля.
«И мы постепенно будем возвращаться к полетам. Команда на продолжение вывоза граждан РФ из-за рубежа может быть дана уже в понедельник», — сказала она.

Голикова добавила, что власти РФ взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, и где граждане будут проходить 14-дневный карантин.

«Приезд в РФ из-за рубежа новых граждан может вызвать новую волну распространения коронавируса в России. Мы своих не бросаем, но важно не получить еще одну волну коронавируса в России», — отметила она.

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