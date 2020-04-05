Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 2 апреля.
— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль сегодня, 2 апреля.
Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.
Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся уже 1 апреля и продлятся 3 месяца. Такое заявление Владимир Путин сделал 25 марта 2020 года в обращении к нации с связи с новой коронавирусной инфекцией.
На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:
Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.
Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.
Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.
Уменя 2018 год и 2019 год рибенок папа сидидид дикрети магу получит
Как оформить 5.000 маткапитал
Перейдите по ссылке в разделе "Материнский капитал" на сайт пенсионного фонда. Там же есть раздел про мат.капитал и написано, что заявления начнут принимать в скором времени.
Пока не все вопросы разъяснены, и документы, видимо, не подписаны.
Будем ждать и периодически заглядывать на стр. в ПФ.
Знаете, в этой жизни много несправедливости... У меня, например, много детей. Но то мы не в тот год родились, то на пару месяцев раньше. И всё "пролетаем мимо денег". Вот и получается: одним всё, а другие "и так проживут"
С путинскими выплатами на ребенка так же пролетели, потому что только для детей с 2018 года рождения.
Прям дискриминация какая-то...
Очень интересно.Младшему три недавно исполнилось.Мат.капитал перевели на ипотеку.
В условиях внезапного отсутствия заработка работающих членов семьи, эта выплата стала бы подспорьем.
Держим кулачки, что до трех лет включительно и в не зависимости распорядились или нет мат.капиталом)))
Всем здоровья!
а кто поддержит работников санаториев - которых Путин лишил доходов сразу на два месяца - теперь кто уволен. а кто в административном
если хочет выглядеть добреньким - то пусть за счет государства всем потерявшим доходы выплатит больничный по карантину или зарплату хотя бы минимальную
и куда вы предлагаете идти работать родителям - всем бежать устраиваться в магазины. аптеки. больницы и что там у нас еще не закрыли на карантин - так там мест все равно всем не хватит.
У меня нету маткапитала, мне пологается 5000т руб ребенку 4 года