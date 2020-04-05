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На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске

16:30 05.04.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Все работы проводятся специализированной техникой и оборудованием с соблюдением всех санитарных и защитных мер в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и по постановлению губернатора.

На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске
Дороги поливают специальным раствором

Правительство Новосибирской области организовало проведение дезинфекционных мероприятий в населённых пунктах региона. Для масштабной и повсеместной работы задействованы силы мэрии столицы области, коммунальные и дорожные службы, специалисты МЧС России, других министерств и организаций. Все мероприятия проводятся в интересах граждан для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

«В соответствии с решением губернатора в Новосибирской области организованы дезинфекционные мероприятия мест массового пребывания людей, социальных и наиболее посещаемых объектов. Это здания и прилегающие к ним территории постоянно действующих в настоящий момент учреждений и организаций или массово посещаемые до режима самоизоляции. Все работы проводятся специализированной техникой и оборудованием с соблюдением всех санитарных и защитных мер в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Мэрия Новосибирска с 3 апреля организовала дополнительную обработку дорог, тротуаров и наружных стен зданий Новосибирска хлорсодержащим раствором. Дорожные службы обрабатывают остановки общественного транспорта, участки перед входами в метрополитен, торговые центры, административные здания, магазины и другие общественные места. Для этих целей задействовано более 90 единиц техники, в том числе поливомоечные машины.

На территории аэропорта подобные мероприятия проводят обслуживающие организации и предприятия. Кроме того, такая работа по дезинфекции выполняется в каждом муниципалитете Новосибирской области силами регионального минсельхоза, управления ветеринарии и местных властей. Помимо обработки улиц дезинфекция проводится и внутри помещений при помощи специальных установок, аэрозольных газогенераторов, ранцевых опрыскивателей и механических распылителей.

Для обработки наиболее сложных объектов содействие властям оказывают специалисты МЧС России. Такое решение принято координационным советом по борьбе с коронавирусом. В Новосибирске три расчёта военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России (п. Кумысный, Коченёвский район) при помощи спецтехники и обеззараживающих средств провели дезинфекцию привокзальной площади и перронов железнодорожного вокзала, прилегающих территорий и зданий автовокзалов, а также следственного изолятора. В каждом из этих зданий руководство учреждений оказывает всю необходимую помощь спасателям, в том числе проводят обработку внутренних помещений своими силами.

Для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства используют мобильный комплекс специальной обработки. Он предназначен для выполнения различных задач и может привлекаться для дезинфекции зданий, транспортных средств и местности.

Кроме того, специальную обработку проводят во всех подразделениях МЧС России. В ведомстве введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Ввиду того, что пожарно-спасательные части и органы управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно реагируя на различные происшествия, особое внимание уделяется специальной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Специалистами медико-психологического обеспечения осуществляется контроль заступающего на дежурство и службу личного состава на контрольно-пропускных пунктах, у каждого сотрудника производится измерение температуры и контроль состояния здоровья.

Видео ГУ МЧС по НСО

На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске

На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске

На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске

На видео сняли мытье дорог и зданий хлоркой ради дезинфекции сотрудники МЧС в Новосибирске

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От редакции

Это поможет от коронавируса?

Аноним, 05 апреля 2020 10:39
Это значит победа. Слава царю. Здравствуй новая конституция .
Аноним, 05 апреля 2020 20:34
Захаров Владимир!
Помойте тротуары около детской поликлиники на Ушакова. Тротуары со стороны всех улиц.
Там не только с хлоркой, там вообще никто НЕ РАЗУ не подметал, не мыл тротуары полгода минимум.
Это источник заразы рядом с медицинским учреждением.

Дробинская Алла!
На обуви вся грязь идет в здание. Нужно срочно убирать территорию и тротуары ведущие к зданиям медицины от ближайших остановок общественного транспорта.
Закажите из МЧС НСО спецмашину с хлоркой для пролива всего описанного после уборки.

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