Заразились коронавирусом семь находящихся в Таиланде россиян

Среди заразившихся россиян есть ребенок. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные — на острове Пхукет.

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух туристических провинциях — Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные — на острове Пхукет, передает ТАСС.

Вместе с тем одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, а в общей — России. Кроме того, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус обнаружен у девятилетнего мальчика из России. При этом, согласно общей базе данных, инфекция в этом регионе выявлена у единственного девятилетнего мальчика, и он — гражданин Таиланда.

31 марта заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин подтвердил, что коронавирус выявлен у трех россиян, которые находятся на лечении в двух больницах.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2 тыс., вылечились 612 человек, 20 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).