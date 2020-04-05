05.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились коронавирусом семь находящихся в Таиланде россиян

13:30 05.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Среди заразившихся россиян есть ребенок. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные — на острове Пхукет.

Заразились коронавирусом семь находящихся в Таиланде россиян
В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом семь находящихся в Таиланде россиян

Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители БердскаВас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в МосквеЕщё 424 новостей

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух туристических провинциях — Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные — на острове Пхукет, передает ТАСС.

Вместе с тем одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, а в общей — России. Кроме того, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус обнаружен у девятилетнего мальчика из России. При этом, согласно общей базе данных, инфекция в этом регионе выявлена у единственного девятилетнего мальчика, и он — гражданин Таиланда.

31 марта заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин подтвердил, что коронавирус выявлен у трех россиян, которые находятся на лечении в двух больницах.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2 тыс., вылечились 612 человек, 20 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут там лечиться или поедут домой?

Аноним, 05 апреля 2020 14:10
Прям сидим трясёмся от короновируса. Короновирус это супер фэйк

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска
15:15 05-04-2020
Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска
Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?
15:00 05-04-2020
Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?
Вас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в Москве
14:45 05-04-2020
Вас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в Москве
БердскЗа 20 млн рублей залатают дыры на убитых дорогах Бердска весной-летом 2020 года 1
14:30 05-04-2020
За 20 млн рублей залатают дыры на убитых дорогах Бердска весной-летом 2020 года
8,5 тысяч американцев умерли от коронавируса. Болеют 311 600 человек 1
14:27 05-04-2020
8,5 тысяч американцев умерли от коронавируса. Болеют 311 600 человек
Обвалился подъезд: Трое погибли, 9 пострадали при взрыве газа в 5-этажке в Орехово-Зуеве
14:21 05-04-2020
Обвалился подъезд: Трое погибли, 9 пострадали при взрыве газа в 5-этажке в Орехово-Зуеве
БердскКаникулы закончились: Учиться с 6 апреля в дистанционном режиме будут школьники Бердска
14:17 05-04-2020
Каникулы закончились: Учиться с 6 апреля в дистанционном режиме будут школьники Бердска
БердскКругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске 21
14:16 05-04-2020
Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу в России, заявил Собянин
14:15 05-04-2020
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу в России, заявил Собянин
БердскДежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске
14:14 05-04-2020
Дежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске