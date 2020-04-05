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Берегись дезинфектора-мошенника. Он может постучать в вашу квартру

14:00 05.04.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Полиция предупреждает: Под предлогом борьбы с распространением коронавируса они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление. Мошенники уже появились в Москве и Петербурге.

Берегись дезинфектора мошенника. Он может постучать в вашу квартру
МЧС в НСО на законных основаниях обрабатывает свои помещения

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что «в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток». Стоит ли им верить?

В управе Дмитровского района Москвы, где, в частности, появились такие объявления, «РГ» сообщили, что не имеют к ним отношения и занимаются только местами общего пользования, а не квартирами. «Последнюю информацию в отношении каких-либо мероприятий по дому всегда можно узнать по телефону диспетчерской службы Москвы», — сказали в управе.

В Санкт-Петербурге и вовсе призвали не открывать дверь неизвестным, представляющимся дезинфекторами, а также врачами или некими специальными службами. «Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — отметили в городском Комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка и пояснили, что никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.

Компании, занимающиеся дезинфекцией квартир, действительно, начали предлагать свои услуги по борьбе с коронавирусом. Однако специальных средств у них нет — помещения обрабатывают теми же препаратами, которыми раньше боролись с возбудителями инфекций (туберкулез, чума и др.). Обработка однокомнатной квартиры стоит 3-3,5 тысячи рублей, но к коронавирусу не имеет никакого отношения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске сотрудники МЧС начали дезинфицировать дороги и здания.

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