У нас челюсть отпала: о тяжелых молодых больных COVID-19 рассказал главврач Коммурнаки Денис Проценко
«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он, отметив, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагали медики. Историю снял телеканал RT.
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От редакции
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Лана, 05 апреля 2020 14:50
После увиденного: врачи тоже рассадники заразы. В начале фильма - идёт совещание в больнице. Все врачи без масок! И ещё много таких моментов. Слава богу, возле больных, одеты по всем правилам.
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