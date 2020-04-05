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Отремонтируют до 7 мая за 265 тыс. рублей мемориал Славы в парке Победы Бердска

13:45 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ремонт, в том числе Вечного огня, будет косметическим — штукатурка, покраска, побелка. В перечень работ включен и парковый туалет.

Отремонтируют до 7 мая за 265 тыс. рублей мемориал Славы в парке Победы Бердска
Парк Победы — место, где бердчане отдают дань памяти воинам

Власть Бердска ищет подрядчика для текущего ремонта мемориала Славы в парке Победы. Официальное название объекта — «Памятный знак в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Работы выполняются по муниципальной программе «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2019-2023 годы». Сроки выполнения работ до 7 мая 2020 года с момента подписания договора. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 264 844 рубля.

Победителю электронного аукциона предстоит произвести ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону , покрасить их, очистить верхней поверхности подпорных стенок комплекса «Вечный огонь» и поверхности ступеней. Планируется привести в порядок парковый туалет, побелить элементы мемориала вручную, обустроить плитные тротуары с заполнением швов цементным раствором и провести другие «косметические» работы. .

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