За 20 млн рублей залатают дыры на убитых дорогах Бердска весной-летом 2020 года

Сейчас заливают ямы горячим асфальтом на самых разбитых улицах. Но после электронных торгов дорожники начнут делать «классический ямочный ремонт» — вырезать карты.

22 марта ремонтировали дороги Микрорайона

Несмотря на режим самоизоляции и выходные дни, дорожные службы Бердска ремонтируют дороги. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, на 3 апреля залатали асфальт на площади 1150 кв. метров.

— Аварийные заплатки появляются по всему городу. Мы работаем с 20 марта. Заливаем ямы горячим асфальтом. Сделали улицы Спортивную и Химзаводскую, частично Боровую — осталось только там, где стоит вода. Переходим на Водобачную. Прошли немного Свердлова, Красноармейскую, Кирова, Лунную в районе СК «Зима-Лето». Каждый день работаем. Все улицы пройдем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Бердская власть уже объявила первый аукцион на освоение 6,1 млн рублей для ямочного ремонта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», По словам Захарова, это первые торги. Всего же планируют потратить на эти цели 18 млн рублей из городского бюджета.



— Это будет уже классический ямочный ремонт — с вырезанием карт. Еще 2 млн рублей запустим на так называемый струйно-инъекционный метод посредством машины «Бецема». 18 млн рублей мы разбили на три лота по 6 млн. Пока объявили первый аукцион, — отметил Захаров.