Обвалился подъезд: Трое погибли, 9 пострадали при взрыве газа в 5-этажке в Орехово-Зуеве

Спасатели разбирают завалы. На месте работает комплекс «Струна», чтобы определить состояние здания. Дальнейшие работы по восстановлению здания будут проводиться силами муниципального образования. Фото с места ЧП.

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Орехово-Зуево

5 апреля в 0.20 на месте взрыва бытового газа в Орехово-Зуево завершились аварийно-спасательные работы, сообщили в управлении МЧС по Московской области в воскресенье.

В результате взрыва газовой колонки во 2 подъезде 5-этажного дома по ул. Гагарина, 31 обрушились 3 этажа второго подъезда дома, частично пострадали квартиры первого подъезда. Пострадали 9 человек, 3 погибли.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 249 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 161 человек и 26 единиц техники. Это пожарные и спасатели Московской области, работники коммунальных служб, специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Центра проведения спасательных операций особого риска «Лидер» с кинологическими расчетами. Для оказания психологической помощи людям на месте работали психологи МЧС России.

Пять пострадавших находятся в ЦРБ Орехово-Зуево, один человек отпущен на амбулаторное лечение.

На месте работает комплекс «Струна», чтобы определить состояние здания. Дальнейшие работы по восстановлению здания будут проводиться силами муниципального образования.