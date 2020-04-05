8,5 тысяч американцев умерли от коронавируса. Болеют 311 600 человек

Президент предупреждает, что самое худшее для страны — впереди, и что количество летальных исходов будет только увеличиваться. Тесты же на вирусоносительство для всех американцев, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки, бесплатны.

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В США в настоящий момент насчитывается свыше 311 600 инфицированных коронавирусом, от COVID-19 уже умерли почти 8 500 американцев. Самый высокий уровень заражения, как отмечают власти, зарегистрирован в Нью-Йорке. Губернатор штата Эндрю Куомо отмечает, что на подведомственной ему территории цифры новых заболевших все время растут.

Президент предупреждает, что самое худшее для страны — впереди, и что количество летальных исходов будет только увеличиваться, пишет Евроньюс.



В середине недели сообщалось, что американцы, у которых нет медстраховки, могут получить счета за стационарное лечение COVID-19, приближающиеся к 75 тысячам долларов. Те же , у кого медстраховка имеется, могут оказаться должны от 21 до 38 тысяч долларов.

Тесты же на вирусоносительство для всех американцев, вне зависимости от наличия или отсутствия страховки, бесплатны.